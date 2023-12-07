УПЛ. Динамо - Металлист 1925 4:2. Создали проблемы сами себе

Возвращение Шапаренко заметно освежило и вдохновило "Динамо". Вернулся определенный азарт и напористость. Ну и конечно, класс в центре поля, куда же без этого.

Динамовцы на старте контролировали мяч и действовали активно, как и следует хозяевам поля. И это дало свои плоды. Уже на 10-й минуте встречи киевляне провели стремительную контратаку. Буяльский вывел Волошина на оперативный простор, а последний не промахнулся.

Подопечные Александра Шовковского продолжили действовать в том же духе. И на экваторе "бело-синие" удвоили свое преимущество в счете. Буяльский классно сбросил под удар Шапаренко, голкипер гостей потащил, но на добивании был тут как тут Волошин. Впрочем, стоит отметить футболистов Олега Голодюка. По всем канонам, "Металлист 1925", в роли отстающего, должен был бы стушеваться и бросить играть. Однако харьковский коллектив провел породистую атаку и сумел скортить отставание. Габелок классно подал в штрафную, а Дмитренко в одно касание обыграл Нещерета.

Первый тайм в целом получился очень насыщенным. После пропущенного гола "Динамо" сразу же забило свой третий мяч. Снова взятие ворот организовал Буяльский. Виталий подал, а Ванат ударом головой прошил Сидоренко.

Гости пытались что-то сделать, но вперед продвинуться не удавалось. А под занавес первых 45 минут Бычек откровенно подвел свою команду и по сути "убил" интригу... Вторая желтая и "Металлист 1925" в меньшинстве.

Вторая половина встречи проходила по тому же сценарию. Хозяева действовали позиционно, а харьковчане пытались огрызаться на контрвыпадах. В основном атаковали подопечные СаШо. Это и неудивительно, вдесятером моменты стало создавать еще тяжелее. Хотя и со стороны столичного коллектива было ощущение, что игра уже в кармане. "Бело-синие" снизили темп и особо не рвались вперед.

Однако подопечные Олега Голодюка заставили статусного соперника снова забегать. Ременюка вывели на свидание с Нещеретом, а вратарь "Динамо" выбежал непонятно куда... Так и хочется сказать: "Руслан, где ты гулял...?".

На большее харьковской команды не хватило. В свою очередь немного хозяева активизировались, но с течением времени снова сбили темп. В основном динамовцы кружили вокруг штрафной зоны и пытались пробивать издали. Был еще выход Супряги, однако на игру Владислав особо никак не повлиял. Хотя и оформил ассист на Дячука. Знаменательное событие для Супряги и финальная точка в поединке. Это результативное действие должно вернуть форварду "Динамо" веру в свои силы.

В итоге, есть третья подряд победа динамовцев после прихода Шовковского. На этот раз не так уверенно по результату, однако достаточно уверенно по игре. Два гола по сути привезли сами себе. "Металлист 1925" можно похвалить за характер и желание играть до конца.

Перенесенный матч 3-го тура УПЛ сезона 2023/24

7.12.2023. Киев, "Динамо" имени Валерия Лобановского

"Динамо" - "Металлист 1925" 4:2

Голы: Волошин 11, 22, Ванат 34, Дячук 90 - Дмитренко 30, Ременюк 72

"Динамо": Нещерет - Тымчик, Дячук, Сирота, Дубинчак - Бражко - Волошин (Бенито 89), Буяльский (Царенко 60), Шапаренко (Андриевский 59), Кабаев (Караваев 60) - Ванат (Супряга 81).

"Металлист 1925": Сидоренко - Капинус, Е. Ткачук, Червак, Фарина - Бычек, Габелок (Ткачук 59), Мартынюк - Ари (Ременюк 58), Сидоров (Борячук 67), Дмитренко.

Арбитр - Омельченко Александр

Предупреждения: Бычек 28, 40, Фарина 84

Удаление: Бычек 40