Бондаренко - перед игрой с Вересом: Не думаю, что будут какие-то сюрпризы в их игре

Полузащитник "Шахтера" Артем Бондаренко высказался накануне матча УПЛ против "Вереса", который пройдет сегодня в 17:00.

– Готовится в обычном ключе. Все позитивно, все, так скажу, очень концентрировано. Уделяем много внимания таким деталям, которые могут помочь нам.

– Какой вообще был график у команды?

– Был медосмотр, потом тренировки, по одной тренировке в привычном режиме. Все как всегда, ничего не могу выделить.

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– В последнее время несколько предматчевых тренировок у команды, как правило, происходят именно на стадионе, где команда будет играть. Как это влияет во время игры? Какие положительные моменты ты можешь выделить в этом?

– Конечно, это помогает, потому что мы больше чувствуем поле. Тем более, сейчас, там, где мы всегда тренируемся, немножко подмерзло поле, поэтому трудно тренироваться. А здесь поле в очень хорошем состоянии, поэтому это помогает нам играть в тот футбол на таком поле, как мы хотим.

– В этом сезоне "Шахтер" уже второй раз встретится с "Вересом". Первый матч тогда завершился со счетом 1:1. Мы все помним, что в том матче ты получил красную карточку. Какую работу над ошибками собственно ты сделал? Надеюсь, не планируешь сегодня получать снова красную?

– Честно говоря, не хочу вспоминать тот период. Сейчас у нас новый тренер, команда кардинально изменилась, поэтому... Мы движемся и сейчас мы очень счастливы.

– Давай сугубо по матчу, как ты думаешь, какой может быть встреча с "Вересом"?

– Думаю, если мы выйдем концентрированные и настроенные на все 100%, то все в наших руках.

– Что можешь сказать о нынешнем "Вересе"?

– Команда сейчас очень непростая, набирает очки, играет вничью. Мы разобрали их, разбираем. Но я не думаю, что будут какие-то сюрпризы в их игре. Мы все знаем и детально изучили. Думаю, что все должно быть хорошо, - считает Бондаренко.