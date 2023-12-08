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Максимов: Счет есть счет, никаких вопросов к команде нет
Полесье и Днепр-1 сыграли вничью 1:1
scdnipro1.com.ua
Главный тренер "Днепра-1" Юрий Максимов прокомментировал итоги
– Юрий Вильевич, поздравляем с днем рождения. Насколько команда сумела организовать подарок? Могли ребята лучше сыграть?
– Счет есть счет, но ребята хорошо играли и старались на поле, полностью отдавались, за что я им очень благодарен. Вообще, я ребят поблагодарил за последние игры. Бывает все, но ребята стараются и это самое главное.
– То есть вопросов к подопечным у вас сегодня нет?
– Никаких вопросов нет.
– А почему все же не удалось получить победный счет?
– Это футбол. Сегодня, как говорится, и погода была не летняя, но ребята старались, контролировали мяч, пытались сохранить его, а в эпизоде с пропущенным голом мяч просто нужно было выбить, и тогда счет был 1:0. Мы хотели взять мяч под собственный контроль. Таков был футбол сегодня.
– "Днепр-1" сейчас в лидерах. Как вы оцените это положение и свою работу?
– Мою работу не мне оценивать, это всегда делает руководство клуба. Тренер должен выигрывать каждый матч – такова поставленная задача, но так не бывает, чтобы команда каждый матч выигрывала.
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