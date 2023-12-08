Максимов: Счет есть счет, никаких вопросов к команде нет

Главный тренер "Днепра-1" Юрий Максимов прокомментировал итоги гостевого поединка 17-го тура УПЛ против "Полесья" (1:1).

– Юрий Вильевич, поздравляем с днем рождения. Насколько команда сумела организовать подарок? Могли ребята лучше сыграть?

– Счет есть счет, но ребята хорошо играли и старались на поле, полностью отдавались, за что я им очень благодарен. Вообще, я ребят поблагодарил за последние игры. Бывает все, но ребята стараются и это самое главное.

– То есть вопросов к подопечным у вас сегодня нет?

– Никаких вопросов нет.

– А почему все же не удалось получить победный счет?

– Это футбол. Сегодня, как говорится, и погода была не летняя, но ребята старались, контролировали мяч, пытались сохранить его, а в эпизоде с пропущенным голом мяч просто нужно было выбить, и тогда счет был 1:0. Мы хотели взять мяч под собственный контроль. Таков был футбол сегодня.

– "Днепр-1" сейчас в лидерах. Как вы оцените это положение и свою работу?

– Мою работу не мне оценивать, это всегда делает руководство клуба. Тренер должен выигрывать каждый матч – такова поставленная задача, но так не бывает, чтобы команда каждый матч выигрывала.