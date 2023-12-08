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Калитвинцев: Мы не смотрим на место, на котором сейчас находимся

Премьер-лига
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Полесье после осенней части сезона идет на 3-м месте в таблице

Калитвинцев: Мы не смотрим на место, на котором сейчас находимся

Фото: polissyafc.com

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Главный тренер "Полесья" Юрий Калитвинцев прокомментировал ничью с "Днепром-1" (1:1) в 17-м туре УПЛ.

"Мы ожидали такую игру – было очень большое напряжение. Мы играли с серебряным призером УПЛ, с хорошей командой. Результат? Моя точка зрения – неплохой результат. Мы проигрывали, команда проявила характер. Были неплохие скорости, но общекомандная скорость должна быть лучше.

Это последняя игра осенней части, это с определенной точки зрения и психология. "Днепр-1" также хорошо контролирует мяч, команда использовала ту же схему. Мы очень хорошо разобрали соперника, каких-то сюрпризов мы не увидели. Но то, что они умеют – этого вполне достаточно.

Место, на котором мы сейчас находимся, мы на него не смотрим. Много игр впереди, это по сути, только начало второго круга. Есть команды, которые еще не сыграли все игры первого. Сейчас мы немного отдохнем и дальше будет подготовка, очень серьезная и интенсивная.

Впереди много работы. Хвалить ли команду за пройденный этап? Я об этом подумаю", – сказал Калитвинцев.

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Юрий Калитвинцев Полесье (Житомир) СК Днепр-1
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Источник:
ФК Полісся
Опубликовал: Михаил Черныш
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