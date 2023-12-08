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Любенович: Если Минай хорошо стартует весной, все может измениться кардинально
Новый наставник Миная рассказал о будущем команды, и не только
fcminaj.com
Накануне зимнего перерыва в сезоне главный тренер "
– За первые три недели работы Вы уже успели встретиться лицом к лицу со своим наставником Вернидубом, сыграть против лидера УПЛ "Кривбасса", почти сыграть против "Динамо", почувствовать, что такое "зимний" футбол в условиях войны. Успели ли адаптироваться к своей новой роли?
– Могу сказать, что адаптация во время этих трех недель прошла очень хорошо. Начиная с самого начала – то, как меня встретили футболисты, руководство клуба – это был очень важный этап, и он добавил мне мотивации. Конечно, я за это всем очень благодарен.
Что касается самой работы, то я очень был доволен самоотдачей футболистов на тренировках. Я увидел, что они действительно хотели получить те важные три очка и выполнить ту задачу, которая стоит перед нами. Ну и, конечно, за этот период я сделал для себя выводы, кто останется в команде, а кто нет. Очень хорошо, что были эти три недели, которые пошли всем на пользу.
– Кого хотите видеть в своей новой команде?
– Для меня важнейшим критерием будет желание футболиста чего-то добиться в своей карьере. Мне нужны игроки, желающие прогрессировать, учиться и хотят видеть себя на высоком уровне. Мне не нужны люди, которые просто играют и глаза у них не горят.
– На какой рынок будет больше обращать внимание ваш селекционный отдел?
– Нас интересуют молодые талантливые украинцы. Из чемпионата U-19, Второй, Первой или Премьер-лиги.
– Как считаете, кто из той молодежи, которую Вы оставили в команде, должен выстрелить весной?
– Я выделять не буду. Все те молодые, кто остался, очень талантливые игроки. И на всех будем делать ставку.
– Один из таких молодых игроков – это Назарий Воробчак. Вы совсем мало его увидели в тренировочном процессе. Это, пожалуй, единственный игрок, с которым вы фактически будете знакомиться уже в январе?
– О нем я слышал исключительно одобрительные отзывы! Он точно тот человек, который нам нужен. Вот он как раз один из тех, кто может выстрелить весной.
– Егор Твердохлеб. Где поставить запятую в предложении: "Оставить нельзя отпустить"…?
– Это очень талантливый молодой футболист, который уже является лидером этого "Миная". Я буду очень рад, если у меня будет такой игрок. Но так же я буду радоваться, если его приобретет более сильный клуб, где он сможет прогрессировать. Я ему желаю только лучшего! Я уверен, что он будет прогрессировать. И если он останется, то обещаю, что смогу сделать так, чтобы он вырос как футболист, и в цене.
– Несмотря на обнадеживающий Ваш первый матч с "Кривбассом", турнирное положение остается непростым…
– Я так же как и три недели назад верю в то, что с этими футболистами можно решать задачу – сохранить прописку в УПЛ. Единственное, нужно верить всем, так как я в это верю! Если хорошо стартуем весной, все может измениться кардинально, и все будет выглядеть уже не так безнадежно.
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