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Ступар - о пенальти от Монзуль: Я разное видел в футболе, но такого еще не видел

Премьер-лига
Обновлено

И снова у нас судейский скандал

Ступар - о пенальти от Монзуль: Я разное видел в футболе, но такого еще не видел

скриншот youtube

Новина українською

Экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар проанализировал скандальный эпизод с пенальти в матче "Шахтер" – "Верес" (2:0), когда Екатерина Монзуль при подсказке арбитра ВАР Виталия Романова назначила пенальти в ворота ровенской команды.

"Я разное видел в футболе, но такого еще не видел. Бывает, что мяч попадает в прижатую руку, или которая увеличивает площадь проекции тела. Но здесь вообще не было прикосновения к руке. Мяч попал игроку Вереса в "пятую точку", потом в землю, а от земли никому в руку не попадал.

Романов на ВАР взял на себя ответственность и подтвердил Монзуль ее решение. Вместо того, чтобы хотя бы предложить пересмотреть повтор самой. Поэтому, этим Романов подставил Монзуль.

А потом она не засчитала взятие ворот из-за того, что Сикан заблаговременно, до пробития с отметки, забежал в штрафную", – сказал Ступар.

Видео эпизода:

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Михаил Черныш
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