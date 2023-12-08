Ступар - о пенальти от Монзуль: Я разное видел в футболе, но такого еще не видел

Экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар проанализировал скандальный эпизод с пенальти в матче "Шахтер" – "Верес" (2:0) , когда Екатерина Монзуль при подсказке арбитра ВАР Виталия Романова назначила пенальти в ворота ровенской команды.

"Я разное видел в футболе, но такого еще не видел. Бывает, что мяч попадает в прижатую руку, или которая увеличивает площадь проекции тела. Но здесь вообще не было прикосновения к руке. Мяч попал игроку Вереса в "пятую точку", потом в землю, а от земли никому в руку не попадал.

Романов на ВАР взял на себя ответственность и подтвердил Монзуль ее решение. Вместо того, чтобы хотя бы предложить пересмотреть повтор самой. Поэтому, этим Романов подставил Монзуль.

А потом она не засчитала взятие ворот из-за того, что Сикан заблаговременно, до пробития с отметки, забежал в штрафную", – сказал Ступар.