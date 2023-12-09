Шастал: Все команды, которые выходили против нас, выходили с "предварительным уважением"

Хавбек "Полесья" Дмитрий Шастал прокомментировал ничью с "Днепром-1" (1:1) в 17-м туре УПЛ .

"Мы очень точно вспомнили сейчас в раздевалке — мы с сентября не проигрывали. Поэтому я считаю результат положительным.

Отличался ли "Днепр-1" по сравнению с предыдущими матчами – трудно сказать. Но в любом случае мы играем уже в третий раз за полгода и эти матчи оказываются для нас принципиальными. Поэтому, безусловно, хотелось уйти на положительной ноте, но я считаю, что даже ничья, учитывая, что мы проигрывали, это неплохой результат.

Все команды, выходившие против нас, выходили с "предварительным уважением", я бы сказал так. Нам не было легко ни с одним соперником. Любую игру вспомнить, то за счет класса или на легкой ноге пройти было нельзя. Все соперники готовятся, все хотят отобрать у нас очки. Я так смотрю, что мы еще и хороший раздражитель для всех остальных. Все сюда приезжают суперзаряженными. И "Днепр-1" сегодня не исключение", - сказал Шастал.