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Шастал: Все команды, которые выходили против нас, выходили с "предварительным уважением"
Полесье завершило осеннюю часть сезона на третьем месте в таблице УПЛ
Фото: ФК Полісся
Хавбек "Полесья" Дмитрий Шастал прокомментировал
"Мы очень точно вспомнили сейчас в раздевалке — мы с сентября не проигрывали. Поэтому я считаю результат положительным.
Отличался ли "Днепр-1" по сравнению с предыдущими матчами – трудно сказать. Но в любом случае мы играем уже в третий раз за полгода и эти матчи оказываются для нас принципиальными. Поэтому, безусловно, хотелось уйти на положительной ноте, но я считаю, что даже ничья, учитывая, что мы проигрывали, это неплохой результат.
Все команды, выходившие против нас, выходили с "предварительным уважением", я бы сказал так. Нам не было легко ни с одним соперником. Любую игру вспомнить, то за счет класса или на легкой ноге пройти было нельзя. Все соперники готовятся, все хотят отобрать у нас очки. Я так смотрю, что мы еще и хороший раздражитель для всех остальных. Все сюда приезжают суперзаряженными. И "Днепр-1" сегодня не исключение", - сказал Шастал.
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