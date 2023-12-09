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ЛНЗ в следующем сезоне будет на финансовом уровне с Полесьем и Карпатами – источник

Премьер-лига

Клуб готов тратить не один миллион на подписание игроков

ЛНЗ в следующем сезоне будет на финансовом уровне с Полесьем и Карпатами – источник

Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол

Новина українською

Владельцы ЛНЗ планируют усиление команды за счет финансовых вливаний. ПРОФУТБОЛ Digital сообщает, что вскоре черкасский клуб будет на одном уровне возможностей с "Полисьем" и "Карпатами".

Эти три клуба будут конкурировать между собой. Среди них будет борьба за футболистов, ведь кроме оплаты за трансфер они могут себе позволить предложение хороших условий.

“В сезоне 2024/25 может появиться еще одно “Полесье”, еще один потенциальный суперклуб. Пожалуй, это не пафосные слова. Суперклуб и план своих возможностей в чемпионате Украины.

Речь идет о черкасском ЛНЗ, который в начале этого сезона показал, что готов тратиться и подписывать дорогостоящих футболистов.

В кулуарах говорят, что бюджет ЛНЗ будет сопоставим с "Полесье". Он будет значительно выше, чем у черкасского клуба в этом сезоне”, - заявил журналист Владимир Зверов.

ЛНЗ планирует покупку игроков под Олега Дулуба – тренера, возглавившего команду по ходу сезона. Пока в планах клуба есть возможность потратить не один миллион в иностранной валюте для приобретения новых футболистов. Черкасчане готовы выложить за игроков по 500-600 тысяч (не гривен), однако именно за качественные покупки.

Пока клуб занимается селекцией. Скауты ЛНЗ ездили на Балканы для просмотра игроков.

У клуба есть определенные критерии потенциальных новичков: надлежащая игровая практика в последнее время и пребывание в основной обойме своей команды.

Добавим, что за 11 матчей под руководством Дулуба ЛНЗ победил в четырех поединках, а еще в пяти сыграл вничью. Команда выбралась из зоны вылета и занимает девятое место в таблице УПЛ.

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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital
Опубликовал: Максим Кучер
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