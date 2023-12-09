Игрок Кривбасса вырвался в единоличные лидеры бомбардирской гонки УПЛ после гола в ворота Зари

В рамках 17 тура УПЛ "Кривбасс" встречается со "Зарей". Счет в этом матче был открыт на 10-й минуте.

Задераку вывели лицом к лицу с голкипером, но Сапутин эту дуэль выиграл. Первым на добивании был Олег Кожушко, который поразил ворота луганчан.

Для 25-летнего футболиста это седьмой гол в нынешнем сезоне УПЛ. Сейчас это лучший показатель во всем чемпионате.

Вслед за Кожушко идут сразу пятеро футболистов: Виталий Буяльский, Владислав Ванат (оба – "Динамо"), Александр Филиппов ("Днепр-1"), Андрей Штогрин ("Черноморец") и Максим Задерака ("Кривбасс"). У всех них по шесть голов.

За ходом событий матча "Кривбасс" – "Заря" можно следить в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.