  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Верес после матча с Шахтером объявил о прекращении сотрудничества с нападающим
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Верес после матча с Шахтером объявил о прекращении сотрудничества с нападающим

Премьер-лига

Только вчера играли, а уже трансферные новости

Верес после матча с Шахтером объявил о прекращении сотрудничества с нападающим

Фото: НК "Верес"

Новина українською

В пятницу, 8 декабря, ровенский "Верес" провел свой последний матч в 2023 году. Очки получить не удалось, ведь в соперниках был действующий чемпион Украины донецкий "Шахтер". Ровенчане уступили 2:0.

А уже на следующий день "Верес" объявил о своих первых изменениях в составе. Команду покинул нападающий Максим Марусич. Контракт расторгнут преждевременно по обоюдному согласию сторон.

Марусич присоединился к "Вересу" летом этого года. За это время он сыграл 14 матчей, в которых отметился лишь 2-а голевыми передачами.

По теме
yellow-arrow
Виталий Вернидуб: Будто не доиграли этот матч
yellow-arrow
Ворскла — Рух. Анонс и прогноз матча УПЛ на 10 декабря 2023
yellow-arrow
Кривбасс - зимний чемпион по дополнительным, у Днепра-1 - столько же очков. Результаты, расписание и таблица УПЛ
Верес (Ровно) Максим Марусич
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
НК "Верес"
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
best climate (Одесса)
09.12.2023 в 17:20
Характер зовут Коваль
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
best climate (Одесса)
09.12.2023 в 17:20
Характер зовут Коваль
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости