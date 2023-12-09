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Верес после матча с Шахтером объявил о прекращении сотрудничества с нападающим
Только вчера играли, а уже трансферные новости
Фото: НК "Верес"
В пятницу, 8 декабря, ровенский "Верес" провел свой последний матч в 2023 году. Очки получить не удалось, ведь в соперниках был действующий чемпион Украины донецкий "Шахтер". Ровенчане уступили 2:0.
А уже на следующий день "Верес" объявил о своих первых изменениях в составе. Команду покинул нападающий Максим Марусич. Контракт расторгнут преждевременно по обоюдному согласию сторон.
Марусич присоединился к "Вересу" летом этого года. За это время он сыграл 14 матчей, в которых отметился лишь 2-а голевыми передачами.
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