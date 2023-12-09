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Виталий Вернидуб: Будто не доиграли этот матч

Премьер-лига

Тренер криворожского клуба о ничейном поединке с Зарей

Виталий Вернидуб: Будто не доиграли этот матч

Скриншот: канал Кривбасу на YouTube

Новина українською

Тренер "Кривбасса" Виталий Вернидуб поделился мыслями о ничейном поединке с "Зарей":

"Двойственные впечатления. Выигрывали 2:0, и будто не доиграли этот матч. Ничья с горьким привкусом. Мы сосредоточены на достижении наших дальнейших целей. Должны хорошо отдохнуть и подготовиться к следующей части соревнований.

Я не хотел бы комментировать судей, это их решения. Где-то они ошибаются, где-то правильные решения принимают. В этой игре это не самое главное. У нас были некоторые проблемы в игре, мы должны были их исправить, но нам не удалось, поэтому и такой итог матча.

Конец матча был за Зарей, поэтому тяжело сказать, получили ли мы 1 балл, или потеряли 2. Нам надо было закрывать игру, реализовывать моменты. Надо работать над реализацией. Главное сейчас ментально подготовиться. Когда ты играешь за что-то большое, хочешь играть в тот футбол, что мы играем, это очень психологически большая нагрузка. Надо отдохнуть и быть очень мотивированными на вторую часть", - завершил мысль Виталий.

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Источник:
youtu.be
Опубликовал: UA-Футбол
Комментарии
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Siren05 (Мариуполь)
09.12.2023 в 18:10
Верно, что на фото Ю.Вернидуб? Очень не похож...
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Комментарии 1
Siren05 (Мариуполь)
09.12.2023 в 18:10
Верно, что на фото Ю.Вернидуб? Очень не похож...
Ответить
0
0

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