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Виталий Вернидуб: Будто не доиграли этот матч
Тренер криворожского клуба о ничейном поединке с Зарей
Скриншот: канал Кривбасу на YouTube
Тренер "Кривбасса" Виталий Вернидуб поделился мыслями о ничейном поединке с "Зарей":
"Двойственные впечатления. Выигрывали 2:0, и будто не доиграли этот матч. Ничья с горьким привкусом. Мы сосредоточены на достижении наших дальнейших целей. Должны хорошо отдохнуть и подготовиться к следующей части соревнований.
Я не хотел бы комментировать судей, это их решения. Где-то они ошибаются, где-то правильные решения принимают. В этой игре это не самое главное. У нас были некоторые проблемы в игре, мы должны были их исправить, но нам не удалось, поэтому и такой итог матча.
Конец матча был за Зарей, поэтому тяжело сказать, получили ли мы 1 балл, или потеряли 2. Нам надо было закрывать игру, реализовывать моменты. Надо работать над реализацией. Главное сейчас ментально подготовиться. Когда ты играешь за что-то большое, хочешь играть в тот футбол, что мы играем, это очень психологически большая нагрузка. Надо отдохнуть и быть очень мотивированными на вторую часть", - завершил мысль Виталий.
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