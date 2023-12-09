Виталий Вернидуб: Будто не доиграли этот матч

Тренер "Кривбасса" Виталий Вернидуб поделился мыслями о ничейном поединке с "Зарей":

"Двойственные впечатления. Выигрывали 2:0, и будто не доиграли этот матч. Ничья с горьким привкусом. Мы сосредоточены на достижении наших дальнейших целей. Должны хорошо отдохнуть и подготовиться к следующей части соревнований.

Я не хотел бы комментировать судей, это их решения. Где-то они ошибаются, где-то правильные решения принимают. В этой игре это не самое главное. У нас были некоторые проблемы в игре, мы должны были их исправить, но нам не удалось, поэтому и такой итог матча.

Конец матча был за Зарей, поэтому тяжело сказать, получили ли мы 1 балл, или потеряли 2. Нам надо было закрывать игру, реализовывать моменты. Надо работать над реализацией. Главное сейчас ментально подготовиться. Когда ты играешь за что-то большое, хочешь играть в тот футбол, что мы играем, это очень психологически большая нагрузка. Надо отдохнуть и быть очень мотивированными на вторую часть", - завершил мысль Виталий.