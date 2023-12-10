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Игрок Руха Роман: Ворскла во втором круге будет бороться за высокие места
Комплименты сопернику
Фото: Рух
Последний матч для "Ворсклы" и "Руха" в 2023-м году завершился мировой - ничья 1:1. Защитник львовян Виталий Роман, который отыграл весь поединок, проанализировал игру своей команды.
Ничья - закономерный результат, ведь и у "Руха", и "Ворсклы" были опасные моменты. Мы играли на плохом газоне - поле было очень мягкое. Но ребята выдержали эту нагрузку и демонстрировали неплохую игру, удавалось выигрывать подбор мяча - это было очень важно. Также было много борьбы, поэтому сегодня результат именно такой.
"Ворскла" в конце игры начала наседать и нашла свой момент и сравняла счет. Мы же не до конца были сконцентрированы в том эпизоде, поэтому и пропустили гол. Полтавчане - очень хорошая команда и во втором круге они будут бороться за высокие места. Возможно, из-за еврокубков они не добрали очки на старте сезона, но сейчас "Ворскла" набрала хороший ход.
В целом если оценивать первую часть сезона, то "Рух" спрогрессировал, но нам еще есть куда расти. На сборах мы будем работать, чтобы подняться еще выше в турнирной таблице.
"Рух" сейчас располагается на 5-м месте УПЛ с 26-а очками. "Ворскла" чуть ниже - на 7-м месте, с 23-а баллами.
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