Пихаленок: Днепр-1 вышел из кризиса, борется за самые высокие места

Полузащитник "Днепра-1" Александр Пихаленок в интервью ПРОФУТБОЛ Digital оценил выступление команды в матче с "Полесьем" (1:1).

- Нам показалось, что это был хороший ничейный матч. А какие ваши впечатления?

- Впечатление, что могли где-то в конце матча вырвать победу все же. Первый тайм был тяжелый, я считаю, а во втором мы лучше играли. Могли вырывать победу.

- Показалось, что в первом тайме вы и "Полесье" ждали ошибки друг друга, не такими и большими силами ходили в чужую штрафную...

- Где-то так и было. Ждали ошибки соперника, потому что поле и мяч были очень скользкими - кто-то мог и ошибиться. С нашей стороны был прессинг. Хочу отметить, что поле находится в хорошем состоянии. Не на всех стадионах такое поле.

- Что скажете в целом о периоде после прихода в команду Максимова?

- Считаю, что это хороший период. Мы выиграли много матчей. Можно сказать, вышли из кризиса, боремся за самые высокие места. Должны быть в тройке в конце сезона.

- Два не выигранных матча сейчас - это еще не кризис?

- Считаю, нет. Действительно, нельзя было проигрывать дома "Ворскле". Это было очень обидно. Сегодня могли победить, но ведь были и такие качели. Я не видел момент с пенальти, что там случилось.

- Многие после серии побед такие матчи, как с "Ворсклой", видят уже несчастным случаем, ведь считает вас фаворитом. Вы согласны с этим, и не давит ли такое на вас?

- Нет, не давит. Мы выходим и играем от матча к матчу. Если бы было какое-то сумасшедшее давление, мы бы не вышли из этого кризиса, когда шли на 11-12 месте. Поэтому и считаю, что надо идти постепенно и настраиваться на каждый следующий матч.

- Мы с вами разговаривали после первого матча Максимова против "Колоса". Вы рассказывали, что он сказал команде примерно следующее: вы все умеете играть в футбол, но надо поработать в отборе. Его знают как тренера, который умеет мотивировать. Сейчас, уже на длинной дистанции, что можете назвать лучшее, что он вам подсказал?

- Он действительно большой акцент делает на отборе мяча, высоком прессинге. Когда пришел, он сначала расслабил ребят, а сейчас уже держит в тонусе.

- Расслабил - это как?

- Сказал, что для выхода из кризиса нужно убрать это из головы. Как я сказал только что: идти от матча к матчу, забыть прошлое и настраиваться на каждый матч как на финал. Иногда, как все тренеры, может подбодрить, может напихать. Это нормально, - сказал Пихаленок.