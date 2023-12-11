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УПЛ. Динамо - Оболонь 2:0. Шовковский свой экзамен сдал

Премьер-лига
Обновлено

"Пивовары" самоликвидировались

УПЛ. Динамо - Оболонь 2:0. Шовковский свой экзамен сдал

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

Владислав Личик Автор UA-Футбол
Новина українською

Уже на самом старте поединка киевское дерби было лишено интриги. Точнее, как и месяц назад в матче против "Кривбасса", ее убил Ванат. Дубинчак выполнил верховой заброс на ход со своей половины поля, а Ванат своей скоростью не оставил никакой другой возможности молодому защитнику "пивоваров" Вовкуну, как фолить. Фол последней надежды и лишение явной голевой возможности. Чистая красная карточка, без сомнений. Игроки "Оболони" и Валерий Иващенко даже не спорили с этим решением арбитра. Все всё понимали.

УПЛ. Динамо - Оболонь 2:0. Шовковский свой экзамен сдал - изображение 1

Будем откровенны, на этом судьба победителя была решена и голы были лишь вопросом времени. Подопечные Александра Шовковского начали чувствовать себя чрезвычайно уверенно, растрачивали моменты и особо не подбирали позиции для ударов. А что еще было ожидать. Номинальные гости и так вышли играть в пять защитников. А в меньшинстве глубокая оборона стала еще глубже.

Моментов у "пивоваров" не было от слова совсем. Хоть и динамовцы тоже особо не поражали своим креативом, в основом это были хаотичные забросы в никуда, или тянул Кичак. В защите план Иващенко работал достойно. Было бы, конечно, интереснее взглянуть на команды в полных составах. Так как и план "Оболони" на игру был разрушен, так и динамовцы после удаления откровенно расслабились.

УПЛ. Динамо - Оболонь 2:0. Шовковский свой экзамен сдал - изображение 2

Вторые 45 минут встречи продолжились по тому же сценарию, что вообще неудивительно. Единственное, что игра уже абсолютно полностью перешла на половину "Оболони". Защитники "бело-синих" действовали максимально высоко. На своей половине оставался только Бущан. Динамовцы тотально преобладали в контроле мяча, но не могли никак его конвертировать в голевые моменты. Было ощущение, что удаление в начале матча наоборот сыграло злую шутку с хозяевами. Так как "пивовары" наоборот сели еще ниже, и соответственно полностью исчезло такое любимое футболистами "Динамо" свободное оперативное пространство для выбеганий.

Можно сказать, что это был экзамен для относительно простого вертикального футбола, который ставит своим подопечным Александр Шовковский. Нужно было что-то строить позиционно и комбинировать впереди. Но ничего кроме верховых подач и навесов придумать хозяевам не удавалось. Очень уверенно себя в воротах показывал Кичак. Однако, ключевое в этом, что выглядел до определенного момента. В одном из эпизодов, вышедший на замену Бенито отклеился от защитника и прошил голкипера гостей. Капитан "Оболони" не справился с не самым сложным ударом. Якобы достаточно прогнозируемый и банальный ход освежить фланги, но это тактическое решение СаШо принесло свою пользу сразу.

УПЛ. Динамо - Оболонь 2:0. Шовковский свой экзамен сдал - изображение 3

Этот мяч наконец хоть немного изменил игру. Динамовцы получили больше пространства для маневров, а "пивоварам" уже не было смысла отсиживаться в обороне, потому что не было что защищать. Впрочем, "Оболонь" в итоге просто самоликвидировалась. Сначала Мороз заработал вторую желтую и оставил свою команду вдевятером. А через несколько минут Лукьянчук грубо сыграл против Буяльского и привез 11-метровый. Ванат уверенно реализовал пенальти - 2:0.

Не сказать, что игра была простой для "Динамо". Однако уже в очередной раз под руководством СаШо "бело-синие" снова нашли варианты, чтобы добыть три очка. 100% результат. Четыре победы подряд, с разницей в каждом матче в два мяча. Динамовцы отомстили "Оболони" за поражение в Кубке, а Александр Шовковский однозначно заслужил полноценный контракт без приставки и.о. Кому кому, а вот игрокам "Динамо" длительный перерыв в чемпионате точно не на руку, команда только начала набирать ход. "Оболонь" же проявила характер и держалась достойно, но-но...

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Фото - Алина Ерофеева, UA-Футбол

17-й тур УПЛ сезона 2023/24

11.12.2023. Киев, стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского

"Динамо" - "Оболонь" 2:0

Голы: Бенито 67, Ванат 88 (пенальти)

"Динамо": Бущан - Дубинчак (Вивчаренко 61), Сирота, Дячук, Тымчик - Бражко, Шапаренко (Андриевский 66) - Кабаев (Караваев 90), Буяльский (к), Волошин (Бенито 61) - Ванат (Супряга 90).

И.о. главного тренера: Александр Шовковский

"Оболонь": Кичак (к) - Прокопенко, Лукьянчук, Вовкун, Карась, Мединский - Косовский (Нагиев 46), Мороз, Черненко - Тарануха (Груша 70), Краснопир (Суханов 80).

Главный тренер: Валерий Иващенко.

Предупреждения: Волошин 31, Дубинчак 44, Мороз 75, Карась 76, Мединский 81, Мороз 84, Лукьянчук 88, Бражко 90+4, Андриевский 90+4

Удаления: Вовкун 13, Мороз 84

Арбитр - Копиевский Виктор

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Комментарии
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
11.12.2023 в 17:33
Головна стратегія Оболоні в цьому матчі була грубість, у розрахунку на те, що динамівці не захочуть йти на зиму з важкими травмами. А також сподівання на слизьке і жорстке футбольне поле і втомленість суперника, який посередині тижня грав пропущений матч з харківцями; Металіст 1925 в результаті сьогодні розгромно програв, а ось динамівці попри все перемогли. Якби суддя не був таким боязким, то там за матч мало бути 4-5 вилучень у Оболонців, так жорстоко грати не можна дозволяти, гробити гравців суперника. Вболівальників Динамо вітаю з перемогою. Далі буде! Але вже навесні.
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Комментарии 9
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
11.12.2023 в 17:33
Головна стратегія Оболоні в цьому матчі була грубість, у розрахунку на те, що динамівці не захочуть йти на зиму з важкими травмами. А також сподівання на слизьке і жорстке футбольне поле і втомленість суперника, який посередині тижня грав пропущений матч з харківцями; Металіст 1925 в результаті сьогодні розгромно програв, а ось динамівці попри все перемогли. Якби суддя не був таким боязким, то там за матч мало бути 4-5 вилучень у Оболонців, так жорстоко грати не можна дозволяти, гробити гравців суперника. Вболівальників Динамо вітаю з перемогою. Далі буде! Але вже навесні.
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romajan (Київ)
11.12.2023 в 17:22
Перша п'ятірка по втраченим очкам:1-2 Динамо, Шахтар 14 очок,3-4 Дніпро,Кривбас 17 очок,5 Полісся 19 очок.Всі інші далеко
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Wboliwalnyk1 (Луцьк)
11.12.2023 в 17:20
Важка, але заслужена перемога Динамо.
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Бapceлиниyс
11.12.2023 в 17:12
Матч не смотрел, шо там, Ванат упал сам или всё же на миллиметр к нему прикоснулись?
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
11.12.2023 в 17:03
Всех болельщиков Динамо с победой!! Как всегда Динамо и Шахтер поборются за победу в УПЛ. PS. Чуть не забыл, Металлист - дер**o, а точнее оба металлиста.
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3
1
avatar
Бapceлиниyс
11.12.2023 в 17:06
Три...
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1
0
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Бapceлиниyс
11.12.2023 в 17:08
С победой тебя брат. Поборемся, поборемся...
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tolina-ystas (Краматорск)
11.12.2023 в 17:02
Пивоваров ликвидировали.Однако 2 удаления всего один 11 метровый явная недоработка судьи,который начал выравнивать статистику после 90 минуты.За кого ты пацан болельщиков держишь.
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Alex-696 (Немирів)
11.12.2023 в 17:07
По червоним карткам є претензії? Факти в студію.
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