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Верес просит УАФ опубликовать стенограмму переговоров Монзуль и Романова в матче с Шахтером
Ровенчане хотят понять, какой логикой руководствовались арбитры при назначении пенальти
Фото: Фейсбук
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Ровенский клуб написал открытое письмо, в котором просит опубликовать стенограмму разговора главного арбитра матча с "Шахтером" (0:2) Катерины Монзуль и арбитра ВАР Виталия Романова в эпизоде с назначенным пенальти в ворота "Вереса".
"Все постоянно говорят о правильном развитии украинского футбола. Однако все чаще встречаются противоречивые эпизоды в матчах с участием украинских арбитров.
"Верес" – не единственный клуб, столкнувшийся в этом сезоне (и не только в этом) с неоднозначными решениями рефери. И такие "решения" могут возникать и в будущем, что могут навредить не только народному клубу "Верес", но и всему украинскому футболу.
В матче 17-го тура УПЛ между "Шахтером" и "Вересом" на 50-й минуте игры бригада арбитров ВАР и рефери матча Катерина Монзуль коллегиально приняли решение о назначении пенальти в ворота "Вереса", который, как показали множество повторов эпизода, был предназначен неверно.
Поэтому руководство народного клуба "Верес" обращается с просьбой в Комитет арбитров УАФ – предоставить стенограмму разговору главного арбитра матча и арбитра ВАР, чтобы понять логику, которой пользовались рефери в данном эпизоде", – говорится в письме.
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