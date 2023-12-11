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Верес просит УАФ опубликовать стенограмму переговоров Монзуль и Романова в матче с Шахтером

Премьер-лига

Ровенчане хотят понять, какой логикой руководствовались арбитры при назначении пенальти

Верес просит УАФ опубликовать стенограмму переговоров Монзуль и Романова в матче с Шахтером

Фото: Фейсбук

Новина українською

"Верес" обратился в Комитет арбитров УАФ по поводу судейства в матче 17-го тура с "Шахтером" (0:2).

Ровенский клуб написал открытое письмо, в котором просит опубликовать стенограмму разговора главного арбитра матча с "Шахтером" (0:2) Катерины Монзуль и арбитра ВАР Виталия Романова в эпизоде с назначенным пенальти в ворота "Вереса".

Читайте такжеНи тура без скандала. Монзуль поставила странный пенальти в пользу Шахтера в матче с Вересом. ВИДЕО

"Все постоянно говорят о правильном развитии украинского футбола. Однако все чаще встречаются противоречивые эпизоды в матчах с участием украинских арбитров.

"Верес" – не единственный клуб, столкнувшийся в этом сезоне (и не только в этом) с неоднозначными решениями рефери. И такие "решения" могут возникать и в будущем, что могут навредить не только народному клубу "Верес", но и всему украинскому футболу.

В матче 17-го тура УПЛ между "Шахтером" и "Вересом" на 50-й минуте игры бригада арбитров ВАР и рефери матча Катерина Монзуль коллегиально приняли решение о назначении пенальти в ворота "Вереса", который, как показали множество повторов эпизода, был предназначен неверно.

Поэтому руководство народного клуба "Верес" обращается с просьбой в Комитет арбитров УАФ – предоставить стенограмму разговору главного арбитра матча и арбитра ВАР, чтобы понять логику, которой пользовались рефери в данном эпизоде", – говорится в письме.

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Виталий Романов Шахтер (Донецк) Верес (Ровно) Екатерина Монзуль Комитет арбитров УАФ
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Источник:
НК Верес
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Wboliwalnyk1 (Луцьк)
11.12.2023 в 17:44
Арбітр ВАА не міг не бачити, що пенальті немає. Стенограма має чітко показати, хто винний у такому грубому свавіллі.
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Комментарии 1
Wboliwalnyk1 (Луцьк)
11.12.2023 в 17:44
Арбітр ВАА не міг не бачити, що пенальті немає. Стенограма має чітко показати, хто винний у такому грубому свавіллі.
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