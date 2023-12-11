Верес просит УАФ опубликовать стенограмму переговоров Монзуль и Романова в матче с Шахтером

" Верес " обратился в Комитет арбитров УАФ по поводу судейства в матче 17-го тура с "Шахтером" (0:2).

Ровенский клуб написал открытое письмо, в котором просит опубликовать стенограмму разговора главного арбитра матча с "Шахтером" (0:2) Катерины Монзуль и арбитра ВАР Виталия Романова в эпизоде с назначенным пенальти в ворота "Вереса".

"Все постоянно говорят о правильном развитии украинского футбола. Однако все чаще встречаются противоречивые эпизоды в матчах с участием украинских арбитров.

"Верес" – не единственный клуб, столкнувшийся в этом сезоне (и не только в этом) с неоднозначными решениями рефери. И такие "решения" могут возникать и в будущем, что могут навредить не только народному клубу "Верес", но и всему украинскому футболу.

В матче 17-го тура УПЛ между "Шахтером" и "Вересом" на 50-й минуте игры бригада арбитров ВАР и рефери матча Катерина Монзуль коллегиально приняли решение о назначении пенальти в ворота "Вереса", который, как показали множество повторов эпизода, был предназначен неверно.

Поэтому руководство народного клуба "Верес" обращается с просьбой в Комитет арбитров УАФ – предоставить стенограмму разговору главного арбитра матча и арбитра ВАР, чтобы понять логику, которой пользовались рефери в данном эпизоде", – говорится в письме.