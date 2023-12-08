Ни тура без скандала. Монзуль поставила странный пенальти в пользу Шахтера в матче с Вересом. ВИДЕО

"Шахтер" в матче 17-го тура принимает "Верес" и после первого тайма выигрывает со счетом 1:0.

Ну а в начале второго тайма случился самый, пожалуй, интересный, а вернее, скандальный эпизод матча.

На 50-й минуте после удара Зубкова мяч попал в пятую точку защитнику ровенчан.

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Монзуль, которая судила игру, несмотря на активные протесты игроков "Вереса", поставила пенальти, который отправился бить сам Зубков.

Однако Паст потянул удар с 11-ти метров, но первым на добивании был Сикан. Впрочем, это взятие ворот было отменено Монзуль из-за того, что Даниил раньше всех вбежал в штрафную, еще до удара.