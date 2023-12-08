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Ни тура без скандала. Монзуль поставила странный пенальти в пользу Шахтера в матче с Вересом. ВИДЕО
Впрочем, тот пенальти горняки так и не забили
Шахтар
"Шахтер" в матче 17-го тура принимает "Верес" и после первого тайма выигрывает со счетом 1:0.
Ну а в начале второго тайма случился самый, пожалуй, интересный, а вернее, скандальный эпизод матча.
На 50-й минуте после удара Зубкова мяч попал в пятую точку защитнику ровенчан.
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Монзуль, которая судила игру, несмотря на активные протесты игроков "Вереса", поставила пенальти, который отправился бить сам Зубков.
Однако Паст потянул удар с 11-ти метров, но первым на добивании был Сикан. Впрочем, это взятие ворот было отменено Монзуль из-за того, что Даниил раньше всех вбежал в штрафную, еще до удара.
Напомним, что UA-Футбол ведет
December 8, 2023
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