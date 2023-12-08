  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Ни тура без скандала. Монзуль поставила странный пенальти в пользу Шахтера в матче с Вересом. ВИДЕО
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ни тура без скандала. Монзуль поставила странный пенальти в пользу Шахтера в матче с Вересом. ВИДЕО

Премьер-лига
Обновлено

Впрочем, тот пенальти горняки так и не забили

Ни тура без скандала. Монзуль поставила странный пенальти в пользу Шахтера в матче с Вересом. ВИДЕО

Шахтар

Новина українською

"Шахтер" в матче 17-го тура принимает "Верес" и после первого тайма выигрывает со счетом 1:0.

Ну а в начале второго тайма случился самый, пожалуй, интересный, а вернее, скандальный эпизод матча.

На 50-й минуте после удара Зубкова мяч попал в пятую точку защитнику ровенчан.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Монзуль, которая судила игру, несмотря на активные протесты игроков "Вереса", поставила пенальти, который отправился бить сам Зубков.

Однако Паст потянул удар с 11-ти метров, но первым на добивании был Сикан. Впрочем, это взятие ворот было отменено Монзуль из-за того, что Даниил раньше всех вбежал в штрафную, еще до удара.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.

По теме
yellow-arrow
Будет ли Днепр-1 зимним чемпионом? Результаты, расписание и таблица УПЛ
yellow-arrow
Пушич: Дальше – большой матч с Порту, на который едем с хорошим настроением
yellow-arrow
Лавриненко: Шахтер – мощная команда. В среду будем болеть за них на евроарене
Шахтер (Донецк) Верес (Ровно) Екатерина Монзуль
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лекарь (село Дарниця)
08.12.2023 в 19:53
Катерина Монзуль потроху перетворюється.... перетворюється.... перетвоюється.... в Юрія Вакса!
Ответить
1
0
Вернуться к новостям
Комментарии 15
Лекарь (село Дарниця)
08.12.2023 в 19:53
Катерина Монзуль потроху перетворюється.... перетворюється.... перетвоюється.... в Юрія Вакса!
Ответить
1
0
oda1979 (Запорожье)
08.12.2023 в 19:28
Нешахтеры и менты не могут без левых свистков и пеналей
Ответить
0
5
aleks68
08.12.2023 в 19:52
а у вереса были шансы забить идиот?
Ответить
0
1
Лекарь (село Дарниця)
08.12.2023 в 19:55
А яке відношення має це до Монзуль та її жахливої помилки? Рахунок 0:0. І "лівий" пенальті
 
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
08.12.2023 в 19:56
матч смотрел??? счёт 1:0 и ошибка романова на варе!
 
0
1
Лекарь (село Дарниця)
08.12.2023 в 20:00
Ні, матч не дивився, тому помилився. Тут- вибачаюсь. Але, все одно. Відсутність моментів це не аргумент, щоб ставили "ліві" пеналі.
 
0
0
avatar
Spokoyno (Київ)
08.12.2023 в 19:22
Дотик можливо і був... утім НІЯКОЇ гри рукою і тим більш ПЕНАЛЬТІ НЕ БУЛО! Утім як ми не один раз бачили, особливо у матчах "проти Динамо", Катя М... завжди знайде свою версію підіграти ША... більше ні слова!
Ответить
0
2
TIRAN (Донецк (Украина!))
08.12.2023 в 19:24
ещё один дятел: моня кино не смотрела - вар всё подсказывал!
Ответить
0
2
TIRAN (Донецк (Украина!))
08.12.2023 в 19:25
"Дотик можливо і був..." - не было! там сантиметров 10-15 отруки мяч пролетел (если верить боковой камере)
Ответить
0
2
avatar
Spokoyno (Київ)
08.12.2023 в 19:45
TIRAN - "ещё один дятел" мабуть поряд пролітав тому зміг виміряти "сантиметров 10-15 отруки" на повторах видно що м'яч та рука десь поряд Всі рішення приймає суддя в полі! Всі інші йому "лише підказують" Поміркуйте ХТО зупинив гру?
 
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
08.12.2023 в 19:53
если варя рекомендует посмотреть главному арбитру, когда сам не уверен, то тот идёт смотреть кино, а в данном случае катруся не пошла в кинозал, т. е. арбитр вар дал свой вердикт! и да, если у тебя нет пространственного мышления, то пусть будет просто "десь поряд"!)))
 
0
0
aleks68
08.12.2023 в 19:53
и это рассказывает дырявая святоша
Ответить
0
1
Віктор Бокасса (Betwmount)
08.12.2023 в 19:02
Кротерина Монзуль
Ответить
4
2
TIRAN (Донецк (Украина!))
08.12.2023 в 19:04
дебил, она кино не смотрела!
Ответить
1
3
TIRAN (Донецк (Украина!))
08.12.2023 в 18:54
не монзуль. а романов, алени!
Ответить
2
3

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости