Суркис: Ребята с радостью восприняли новость о назначения Шовковского, поаплодировали

Президент " Динамо " Игорь Суркис подвел итоги первой части сезона.

- В отпуск мы идем с ощущением, что мы не все выполнили, в частности, не попали в групповой турнир еврокубков, хотя эта задача стояла перед "Динамо". В то же время, победили в четырех матчах подряд под руководством Александра Шовковского.

Теперь он главный тренер уже без приставки "и.о.". Он умеет настраивать команду, он динамовец по своей сути, так что и я, и болельщики надеемся, что все будет хорошо, и во второй части сезона мы станем чемпионами.

– То есть на сборах Александр Шовковский будет руководить командой уже в качестве полноценного главного тренера?

– Да. Он главный тренер команды "Динамо" (Киев) уже с сегодняшнего дня. Три минуты назад я сказал это ребятам в раздевалке.

– Как они восприняли эту новость? Какова была их реакция?

– Очень хорошей. В коллективе отличная атмосфера. Ребята с радостью восприняли новость, поаплодировали. Чувствую, что после зимнего перерыва все будет хорошо. Я поздравил всех с наступающими праздниками, Новым годом, пожелал им здоровья, всего лучшего, а самое важное – мира в нашей стране, во всех домах, чтобы наконец эта агрессия со стороны нашего врага закончилась.

– Какие планы команды на ближайшее время?

- Ребята уходят в отпуск, затем 12 января соберутся на базе, пройдут медосмотр, поедут на сбор в Турцию и будут готовиться ко второй части сезона. Сбор продлится до 15-17 февраля.