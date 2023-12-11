Надеин: Нам не нужно, чтобы наказали арбитров, и мы были удовлетворены - нам нужно изменить систему

Президент "Вереса" Иван Надеин прокомментировал решение УАФ о временном отстранении от работы арбитров Екатерины Монзуль и Виталия Романова за ошибку в матче 17-го тура УПЛ "Шахтер" – "Верес" (2:0).

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– Доволен ли "Верес" решением об отстранении Монзуль и Романова и считает ли такое наказание достаточным?

– Думаю, все равно нужно понимать, что нам нужно делать. Мы стоим на позиции, что такой существующий сегодня формат несовершенен и постоянно будет вызывать такие вопросы. Нам нужно сделать максимально прозрачной работу судейского корпуса. Нужно знать, какие оценки выставляются арбитрам. Чтобы были комментарии, разбор эпизодов. Вообще должна работать система, когда арбитр за плохую работу получает низкую оценку и, соответственно, это мотивирует его на улучшение этой работы. Затем мы, клубы, готовы предоставлять дополнительные стимулирования для улучшения работы.

Мы хотим как в Европе – сделать публичные комментарии, чтобы арбитры давали объяснения, и это делало прозрачной работу судейского корпуса. Также мы хотим стенограммы переговоров по ВАР. К примеру, самых скандальных эпизодов. Чтобы мы услышали, какова была мотивация принятия того или иного решения. Соответственно, прозрачность и открытость. А насчет того, чтобы кого-то наказать – это ведь не цель сейчас. Все мы люди, люди тоже ошибаются. И каждый из нас ошибается. Это вопрос работы системы. Одного наказать – оно ничего не дает, когда нет ясного видения, как должен работать судейский корпус.

Давайте ничего не придумывать. Есть польский опыт, опыт других стран, когда прозрачность выступала ключом и возможностью делать реформы. Именно из-за прозрачности их работы. Поэтому сейчас наказывать – не наша задача. Пока не изменена система, все будет повторяться. В каждом туре повторяются какие-то ошибки и снова нет комментариев. Мы встречались с Комитетом арбитров УАФ. Будто бы договорились, что будут публичные комментарии, будет разбор. Этот разбор снимал бы многие вопросы. Мы хотим публичного рейтинга арбитров, хотим оценки арбитров.

Можно ведь ошибиться. К примеру, в том эпизоде с пенальти главный арбитр мог не видеть, что там не было руки. Но ведь на ВАР он точно мог увидеть. Зачем мы тогда платим за ВАР, условно, 100 тысяч? Чтобы не увидеть эту ошибку?

- "Верес" требовал стенограммы переговоров Романова и Монзуль. Вы ее еще не получили?

– Вообще нужно, чтобы эти стенограммы автоматически публиковались на самые скандальные эпизоды. Есть скандальный эпизод, есть разбор Комитета арбитров, где он объясняет, почему принял то или иное решение. А потом в разборе: "А вот посмотрите стенограмму". В Европе есть примеры, когда публикуют стенограммы переговоров по самым скандальным эпизодам. Я не верю, что нам сейчас дадут стенограмму. Нам не нужно, чтобы сегодня наказали этих арбитров, и мы были удовлетворены.

Нам нужно изменить систему. Вот что мы хотим. Нам нужно изменить систему так, чтобы завтра не задавать эти вопросы. А чтобы был четкий разбор Комитета арбитров раз в неделю, снимающий многие вопросы. Мы бы сейчас это не обсуждали, если бы знали, что в четверг был разбор комитета арбитров. Мы бы сказали: "Ждем четверга, ждем, какую оценку выставят". Мы бы тогда понимали, что есть рейтинг арбитров. Это нормально как рейтинг клубов. Здесь не вопрос наказать Монзуль и Романова.

- Была информация, что публичная оценка должна быть на ютуб-канале от Лучано Лучи. Можете это подтвердить?

– Мы так предлагали. Я так понимаю, Лучано Лучи в перспективе уже не будет. Надо ждать выборов в УАФ. И уже после того, как сформируется комитет арбитров и будет новый глава Ассоциации, уже с ним садиться, разговаривать, договариваться, предлагать. Если мы уберем какую-либо непонятность, любую тень, то сразу снимем много сомнений. Безусловно, будут обсуждения, противоречивые решения, ошибки. Мы ведь не говорим, что их не может быть. Но дайте систему, чтобы мы видели, что она действует прозрачно. Мы ведь сегодня не знаем. Иногда арбитра наказывают, а потом ты видишь, что он выходит на следующий тур. Сейчас легко наказать, когда последний тур перед паузой в чемпионате. Не в этом же вопрос. Все мы понимаем, что это ошибка. Клубы инвестируют средства, вкладывают средства в развитие футбола. Им нужно, чтобы правила были прозрачные и одни для всех.

– Планируется ли в ближайшее время новая встреча клубов? Если да, то когда?

– С клубами в прошлый раз мы договорились, что новая встреча будет либо с кандидатом, либо с новым руководителем УАФ. Поэтому давайте дождемся выборов и после 25 января встретимся. Думаю, это будет более результативная встреча, когда каждый выскажет свое мнение и мы услышим друг друга. Клубы все равно нужно слышать. Наша позиция важна.