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УАФ признала ошибку судей в матче Верес - Шахтер и наказала Монзуль и Романова

Премьер-лига
Обновлено

Реакция на скандальный эпизод с пенальти в ворота Вереса

УАФ признала ошибку судей в матче Верес - Шахтер и наказала Монзуль и Романова

фото - ФК Рух

Новина українською

Комитет арбитров УАФ рассмотрел эпизод с назначением спорного пенальти в матче 17-го тура УПЛ "Верес" - "Шахтер" (0:2).

Напомним, что главным рефери поединка была Екатерина Монзуль, а на ВАР был Виталий Романов.

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В комитете арбитров разобрали эпизод следующим образом:

Пояснение: игрок "Шахтера" наносит удар по мячу, который попадает в ноги защитника "Вереса", а затем отскакивает к его телу/руке. Действия настолько неумышленны, что их следует расценивать только как не подлежащие наказанию. Арбитр Екатерина Монзуль неправильно назначает пенальти, а арбитр ВАР не исправляет ее решение, не зовет ее на просмотр на поле для проведения надлежащей проверки. Неверные решения со стороны обоих арбитров. Решение назначить свободный удар с не засчитанным голом при выполнении пенальти было правильным потому, что игрок "Шахтера" совершает умышленное нарушение — заходит в штрафную преждевеременно и с нарушением правил.

Примечание: отрицательная оценка и временное отстранение от проведения матчей обоим арбитрам, с особым примечанием для арбитра ВАР о том, что его работа должна основываться на таких качествах, как: смелость, нейтральность, честность и отсутствие влияния на собственную работу харизмы главного арбитра на поле.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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romajan (Київ)
11.12.2023 в 18:54
Тимчасове - це до весінньої частини чемпіонату
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Комментарии 1
romajan (Київ)
11.12.2023 в 18:54
Тимчасове - це до весінньої частини чемпіонату
Ответить
1
0

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