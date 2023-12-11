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УАФ признала ошибку судей в матче Верес - Шахтер и наказала Монзуль и Романова
Реакция на скандальный эпизод с пенальти в ворота Вереса
фото - ФК Рух
Комитет арбитров УАФ рассмотрел эпизод с назначением спорного пенальти в матче 17-го тура УПЛ "Верес" - "Шахтер" (0:2).
Напомним, что главным рефери поединка была Екатерина Монзуль, а на ВАР был Виталий Романов.
В комитете арбитров разобрали эпизод следующим образом:
Пояснение: игрок "Шахтера" наносит удар по мячу, который попадает в ноги защитника "Вереса", а затем отскакивает к его телу/руке. Действия настолько неумышленны, что их следует расценивать только как не подлежащие наказанию. Арбитр Екатерина Монзуль неправильно назначает пенальти, а арбитр ВАР не исправляет ее решение, не зовет ее на просмотр на поле для проведения надлежащей проверки. Неверные решения со стороны обоих арбитров. Решение назначить свободный удар с не засчитанным голом при выполнении пенальти было правильным потому, что игрок "Шахтера" совершает умышленное нарушение — заходит в штрафную преждевеременно и с нарушением правил.
Примечание: отрицательная оценка и временное отстранение от проведения матчей обоим арбитрам, с особым примечанием для арбитра ВАР о том, что его работа должна основываться на таких качествах, как: смелость, нейтральность, честность и отсутствие влияния на собственную работу харизмы главного арбитра на поле.
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