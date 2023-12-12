Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лавриненко будет уволен с поста главного тренера Вереса - СМИ
Отставка может произойти уже сегодня
Фото: НК Верес
"Верес" отправит в отставку главного тренера команды Сергея Лавриненко. Об этом сообщает журналист Михаил Спиваковский в эфире программы ТаТоТаке.
Согласно данным источника, увольнение состоится уже сегодня, 12 декабря во время наблюдательного совета ровенского клуба. Заседание можно будет посмотреть на клубном YouTube-канале по спонсорской подписке в 15:00.
Отмечается, что вместо Лавриненко команду возглавит тренер "Вереса" U-19 Олег Шандрук.
Напомним, Лавриненко возглавил "Верес" этим летом. Под его руководством ровенчане провели 18 матчей (3 победы, 6 ничьих и 9 поражений).
Популярное сейчас
- Возвращение прошлого. Итоги 15-го тура Серии А
- Все или ничего. Манчестер Юнайтед – Бавария. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 12.12.23
- Директор Металлиста 1925: при таком финансировании нельзя говорить о борьбе за выживание или стабилизацию ситуации внутри таблицы
- Кривбасс - зимний чемпион, лучшие бомбардиры и ассистенты. Итоги первой части УПЛ
- Красотка дня. Соблазнительная невеста столпа обороны Руха. ФОТО
- Звезда сенсационного Тоттенхэма - главный фанат Гарри Поттера в АПЛ. ФОТО