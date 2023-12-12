Лавриненко будет уволен с поста главного тренера Вереса - СМИ

"Верес" отправит в отставку главного тренера команды Сергея Лавриненко. Об этом сообщает журналист Михаил Спиваковский в эфире программы ТаТоТаке.

Согласно данным источника, увольнение состоится уже сегодня, 12 декабря во время наблюдательного совета ровенского клуба. Заседание можно будет посмотреть на клубном YouTube-канале по спонсорской подписке в 15:00.

Отмечается, что вместо Лавриненко команду возглавит тренер "Вереса" U-19 Олег Шандрук.

Напомним, Лавриненко возглавил "Верес" этим летом. Под его руководством ровенчане провели 18 матчей (3 победы, 6 ничьих и 9 поражений).