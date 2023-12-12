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Лавриненко отреагировал на слухи о возможном увольнении из Вереса

Премьер-лига

Тренер прокомментировал информацию о том, что он может покинуть команду

Лавриненко отреагировал на слухи о возможном увольнении из Вереса

nkveres.com

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Главный тренер "Вереса" Сергей Лавриненко прокомментировал информацию СМИ о его возможном увольнении из ровенского клуба.

– Сергей, скажите, пожалуйста, можно ли доверять информации коллег о том, что сегодня Вы уйдете с поста главного тренера "Вереса"?

– Я сам увидел в интернете. Официально пока не имею информации. Никаких документов я не подписывал.

– А какие-то предварительные разговоры о том, что такое может произойти в ближайшее время, имели место?

– Да, еще даже до того, когда я подписывал контракт (смеется).

– А он у Вас еще на два с половиной года, да?

– Я подписывал на три года, до лета 2026 года.

– Сегодня планируется какая-то встреча с руководством?

– У меня нет. Я сейчас дома с семьей, а не в Ровно, - сказал Лавриненко.

Напомним, Лавриненко возглавил "Верес" этим летом. Под его руководством ровенчане провели 18 матчей (3 победы, 6 ничьих и 9 поражений).

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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