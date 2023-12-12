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Неуловимый Ванат, мастер Зубков, дубль Плаксы и монолитный Кичак. Символическая сборная 17-го тура УПЛ

Премьер-лига
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В атаке выбор был очень широким

Неуловимый Ванат, мастер Зубков, дубль Плаксы и монолитный Кичак. Символическая сборная 17-го тура УПЛ

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

Владислав Личик Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинские клубы сыграли матчи 17-го тура, чем завершили зимний круг УПЛ. К счастью, учитывая нынешние условия, в этом туре мы не досчитались лишь одного поединка. А именно речь идет о ЛНЗ - "Минай". Все остальные команды свои встречи успешно провели.

Исходя из результатов и игровых показателей, в сборную 17-го тура чемпионата Украины вошли следующие футболисты:

Вратарь: Артем Кичак ("Оболонь")

"Пивовары" уступили в киевском дерби для динамовцев. Но к кому может быть меньше всего претензий в составе "Оболони", так это к их голкиперу и капитану. Несмотря на игру в меньшинстве, Кичак своей уверенной игрой давал надежду своим партнерам. По сути 34-летний вратарь провел практически идеальный поединок, за исключением одного эпизода. Речь идет о первом голе "Динамо", который забил Бенито. И то, учитывая погодные условия и резкий разворот вингера "бело-синих", максимально винить кипера "Оболони" в пропущенном мяче не хочется.

Центральный защитник: Арсений Батагов ("Заря")

Команда Арсения, как и сам защитник не продемонстрировали идеал игры в обороне против криворожского "Кривбасса". Впрочем, именно Батагов своим голом практически в концовке встречи помог луганскому коллективу отобрать очки у самого лидера первенства.

Центральный защитник: Максим Дячук ("Динамо")

20-летний центрбэк "бело-синих" не имел много работы в дерби против "Оболони". Наш герой также не показывал идеальных идей в продвижении мяча. Однако, Дячук просто и надежно ответил на все вызовы в обороне. А что еще нужно для игрока защитного амплуа в первую очередь? Учитывая количество критики на молодых защитников "Динамо", Максим заслужил место в этой символической сборной.

Левый защитник: Иван Дибанго ("Кривбасс")

Камерунец - частый гость наших сборных. Хотя его "Кривбасс" и не сумел переиграть "Зарю", но 21-летний защитник снова был очень активным на своем фланге и выделялся на поле среди других исполнителей.

Правый защитник: Лукас Тейлор ("Полесье")

Здесь выбор был достаточно тяжелым. Другой претендент на эту позицию также был участником поединка "Полесье" - "Днепр-1". Володимр Адамюк из состава днепрян также, как и всегда, проявил себя активно на фланге. Однако наш бразилец еще и стал автором забитого мяча, который принес "волкам" ничью.

Центральный полузащитник: Георгий Судаков ("Шахтер")

В матче против ровенского "Вереса" главная звезда "горняков" не отметилась результативными действиями. Однако Георгий не снизил свою планку и вел игру команды в центре поля. Судаков задавал темп и руководил направлением развития атак.

Центральный полузащитник: Артем Бондаренко ("Шахтер")

Артем лишь несколько матчей назад вернулся после травмы. Но сразу снова монолитно влился в центр поля "горняков". Бондаренко, на пару с Судаковым, руководят игрой донецкого коллектива. Уверенная игра молодых хавбеков "Шахтера" не дала практически ничего создать игрокам "Вереса".

Атакующий полузащитник: Родион Плакса ("Александрия")

Дубль Родиона при непростой игре с "Металлистом 1925" помог своей команды взять такие важные три очка и выбраться из зоны переходных матчей. При шатком счете 1:0 в пользу "горожан" 21-летний полузащитник дважды поразил ворота харьковского коллектива и снял вопрос на счет победителя того поединка.

Левый полузащитник: Бенито ("Динамо")

Для многих эта кандидатура может быть неочевидной. Однако именно нигериец, при вязкой игре, своим выходом на замену в киевском дерби сумел переломить ход встречи. Бенито не в самой простой ситуации смог отклеиться от защитника "пивоваров" и прошить, на тот момент безошибочного, Кичака.

Правый полузащитник: Александр Зубков ("Шахтер")

Здесь как раз все очень очевидно. Александр был лучшим в составе "горняков" в поединке против "Вереса". Зубков был креативным в атаке и активно действовал на фланге. В начале встречи вингер "Шахтера" классно разрезал защитную линию ровенского коллектива и ассистировал на Крыськива, хотя и взятие ворот записали на автогол. Хотя и позже, Зубков не реализовал 11-метровый удар, но этого пенальти и вообще не должно было быть... А вишенкой на торте стал второй гол "горняков" в этой встрече, который провел именно Александр. 27-летний полузащитник из-за пределов штрафной площади красиво закрутил мяч в дальний угол ворот - без шансов для Паста.

Форвард: Владислав Ванат ("Динамо")

Владислав снова продемонстрировал, что с его скоростью мало кто может тягаться в текущей УПЛ. Так и произошло в дерби против "Оболони". Ванат снова провернул свой беговой трюк и уже в самом начале встречи посадил на красную карточку Вовкуна. По сути игра была сделана. А в конце поединка молодой нападающий уверенно реализовал пенальти и поставил финальную точку в противостоянии.

Главный тренер: Александр Шовковский ("Динамо")

Вряд ли здесь могут быть еще какие-то варианты. После поражения от донецкого "Шахтера" и ухода из команды Мирчи Луческу, СаШо продемонстрировал 100% результат: 4 победы из 4-х. При тяжелой игре против "Оболони" Шовковский сумел найти все-таки варианты, как одержать победу. За что получил вознаграждение в виде официального контракта и лишился злосчастной приставки "исполняющий обязанности".

Запасные: Александр Сапутин ("Заря"), Андрей Понедельник ("Кривбасс"), Владимир Адамюк ("Днепр-1"), Артур Авагимян ("Черноморец"), Эдуардо Герреро ("Заря"), Василий Рунич ("Рух"), Олег Кожушко ("Кривбасс"), Бени Макуана ("Полесье"), Александр Филиппов ("Днепр-1"), Руслан Степанюк ("Ворскла").

Неуловимый Ванат, мастер Зубков, дубль Плаксы и монолитный Кичак. Символическая сборная 17-го тура УПЛ - изображение 1
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