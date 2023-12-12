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Официально. Лавриненко покинул Верес
В УПЛ произошла тренерская отставка
Фото: НК Верес
"Верес" официально объявил об отставке главного тренера команды Сергея Лавриненко.
Такое решение сегодня во время итогового в 2023 году заседания приняли члены наблюдательного совета народного клуба.
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Лавриненко возглавил "Верес" этим летом. Под его руководством команда провела 18 матчей (3 победы, 6 ничьих и 9 поражений).
"Народный клуб "Верес" благодарит Сергея Лавриненко за старания в проделанной работе и желает успехов в будущем", - говорится в сообщении.
Напомним, на зимний перерыв в чемпионате красно-черные с 12 очками ушли на 15-й позиции в турнирной таблице - в зоне вылета.
Ранее сообщалось, что вместо Лавриненко команду возглавит тренер "Вереса" U-19 Олег Шандрук.
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