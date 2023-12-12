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10 клубов поддержали проект УПЛ ТВ с международной дистрибуцией с участием Setanta и DAZN
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upl.ua
Во вторник, 12 декабря, состоялся общий сбор представителей участников клубов
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Проект предусматривает:
- дистрибуцию канала на территории Украины и за границей;
- наличие телеканала с регистрацией в Украине для вещания с использованием сети Интернет, создания собственного мультиплатформенного OTT-сервиса с трансляциями и дополнительным контентом.
По данным ТаТоТаке, в настоящее время 10 клубов проголосовали за данный проект.
"Рух", "Минай" и "Кривбасс" воздержались, а Динамо и Днепр-1 не участвовали в голосовании. Представители "Зари" не участвовали в сборах.
По словам представителей УПЛ, с таким количеством команд-участниц проект будет самоокупаемым, а если согласятся все команды, то уже за первые полгода получат определенный доход.
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