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10 клубов поддержали проект УПЛ ТВ с международной дистрибуцией с участием Setanta и DAZN

Премьер-лига
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10 клубов поддержали проект УПЛ ТВ с международной дистрибуцией с участием Setanta и DAZN

upl.ua

Новина українською

Во вторник, 12 декабря, состоялся общий сбор представителей участников клубов УПЛ, на котором был рассмотрен проект УПЛ ТВ в виде линейного канала с международной дистрибуцией с участием иностранных ОТТ-партнеров - среди которых Setanta и DAZN.

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Проект предусматривает:

- дистрибуцию канала на территории Украины и за границей;

- наличие телеканала с регистрацией в Украине для вещания с использованием сети Интернет, создания собственного мультиплатформенного OTT-сервиса с трансляциями и дополнительным контентом.

По данным ТаТоТаке, в настоящее время 10 клубов проголосовали за данный проект.

"Рух", "Минай" и "Кривбасс" воздержались, а Динамо и Днепр-1 не участвовали в голосовании. Представители "Зари" не участвовали в сборах.

По словам представителей УПЛ, с таким количеством команд-участниц проект будет самоокупаемым, а если согласятся все команды, то уже за первые полгода получат определенный доход.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Andrumas (Düsseldorf)
12.12.2023 в 22:57
DAZN в Германии 45 евро в месяц стоит, если не подписка на год. И это без АПЛ, ЛЕ и ЛК, всех субботних матчей первой Бундеслиги и без матчей второй. DAZN это обдираловка, а не благо!
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Комментарии 2
Andrumas (Düsseldorf)
12.12.2023 в 22:57
DAZN в Германии 45 евро в месяц стоит, если не подписка на год. И это без АПЛ, ЛЕ и ЛК, всех субботних матчей первой Бундеслиги и без матчей второй. DAZN это обдираловка, а не благо!
Ответить
0
0
shtrunc (Донецк-Хайфа)
12.12.2023 в 22:03
Может в Израиле будут трансляции?
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