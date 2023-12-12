Дешевая альтернатива Пихаленку. Полесье интересуется хавбеком Динамо

" Полесье " продолжает поиски атакующего хавбека и обратило внимание на 26-летнего полузащитника киевского "Динамо" Владимира Шепелева.

По информации источника "Спорт24", в трансфере игрока лично заинтересован наставник житомирян Юрий Калитвинцев.

По мнению источника, Шепелев является для "Полесья" дешевой альтернативой игрока "Днепра-1" Александра Пихаленка, которым также интересуются "зелено-желтые", но которого подписать зимой вряд-ли получится

Напомним, что контракт Шепелева с киевской командой заканчивается летом 2024 года. В текущем сезоне Владимир сыграл 9 поединков за "бело-синих" без результативных действий.