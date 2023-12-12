Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дешевая альтернатива Пихаленку. Полесье интересуется хавбеком Динамо
Речь идет о Владимире Шепелеве
fcdynamo.com
"
По информации источника "Спорт24", в трансфере игрока лично заинтересован наставник житомирян Юрий Калитвинцев.
По мнению источника, Шепелев является для "Полесья" дешевой альтернативой игрока "Днепра-1" Александра Пихаленка, которым также интересуются "зелено-желтые", но которого подписать зимой вряд-ли получится
Напомним, что контракт Шепелева с киевской командой заканчивается летом 2024 года. В текущем сезоне Владимир сыграл 9 поединков за "бело-синих" без результативных действий.
Популярное сейчас
- Лавриненко - о своем увольнении: Неожиданная ситуация - еще два дня назад я планировал с президентом Вереса сборы
- Динамо интересуется Брагару и Гуцуляком. Хавбек Днепра-1 хочет зарабатывать 40-50 тысяч евро в месяц
- Верес назначил нового главного тренера
- Верес после матча с Шахтером объявил о прекращении сотрудничества с нападающим
- Красотка дня. Самая сексуальная фанатка МЮ восхищает фанатов яркими фото в Таиланде. ФОТО
- Красотка дня. Фантастическая девушка молодого героя Динамо Волошина. ФОТО