Хавбек Александрии: Прошел год и все стали забывать о Мариуполе, об Азовстали

Полузащитник "Александрии" Родион Плакса прокомментировал свое празднование в ворота "Металлиста 1925" (3:0) в матче 17-го тура УПЛ.

Напомним, хавбек продемонстрировал в камеру щитки с надписями в поддержку пленных защитников Украины.

"В первые дни войны я был в Мариуполе. Застал все страшные события. Я видел, как наши воины защищали город, как помогали горожанам. Когда у людей не было ни еды, ни воды, военные отдавали им свои сухпайки, привозили воду, поддерживали, как только могли. Они стояли до последнего, защищали Мариуполь. Потом перебрались на "Азовсталь".

Пока наши защитники находились там, весь мир кричал о помощи и спасении военных. Прошел год и все стали забывать о Мариуполе, об "Азовстали", о тех, кто погиб и тех, кто находится в плену.

Эти щитки я сделал как напоминание о пленных - героях, которые без воды, без еды, ценой своей жизни продолжали держать оборону и бороться с оккупантами Мариуполя. 20 месяцев более 1000 человек остаются пленниками россии. Над ними издеваются, их пытают. Их ждут родные - дети, жены, родители...

В плену также находится мой родственник - муж сестры, который защищал Мариуполь, был на "Азовстали", стоял до конца. Я надеюсь, что совсем скоро его освободят. Я очень жду его. Для меня он ГЕРОЙ. Мы с ним хорошо дружим, мы как братья. Я его уважаю, и горжусь им", - поделился футболист.