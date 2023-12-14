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Рух отказался продавать Климчука в Плимут за полмиллиона евро, - СМИ

Премьер-лига
Обновлено

Предложение не устроило руководство львовского клуба

Рух отказался продавать Климчука в Плимут за полмиллиона евро, - СМИ

fcruhlviv.com

Новина українською

Представитель английского Чемпионшипа "Плимут" летом пытался подписать 26-летнего хавбека "Руха" Юрия Климчука.

По информации "Футбол 24", "Плимут" обратил внимание на солидный отрезок Климчука в весенней части чемпионата Украины 2022/23 (7 голов и 1 ассист).

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Англичане предлагали за трансфер украинца 500 тысяч евро, однако данное предложение не устроило руководство львовского клуба.

Напомним, что Климчук в 14 матчах в текущем сезоне этом сезоне забил 5 голов и сделал 2 ассиста.

"Плимут" находится на 18-й позиции в Чемпионшипе. В лиге уже играют два украинца – Назарий Русин за "Сандерленд" и Николай Кухаревич за "Суонси".

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Рух (Львов) Плимут Аргайл Юрий Климчук
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Источник:
football24
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Romerik (YNWA)
14.12.2023 в 00:44
Ну і дурні. Єврокубки не світять, щоб його зберігати, а в середині ніхто стільки не заплатить. Навіть Карпати. Поліссю не потрібен, а більше з різних причин ніхто не дасть
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Комментарии 1
Romerik (YNWA)
14.12.2023 в 00:44
Ну і дурні. Єврокубки не світять, щоб його зберігати, а в середині ніхто стільки не заплатить. Навіть Карпати. Поліссю не потрібен, а більше з різних причин ніхто не дасть
Ответить
0
0

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