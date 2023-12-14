Рух отказался продавать Климчука в Плимут за полмиллиона евро, - СМИ

Представитель английского Чемпионшипа "Плимут" летом пытался подписать 26-летнего хавбека " Руха " Юрия Климчука.

По информации "Футбол 24", "Плимут" обратил внимание на солидный отрезок Климчука в весенней части чемпионата Украины 2022/23 (7 голов и 1 ассист).

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Англичане предлагали за трансфер украинца 500 тысяч евро, однако данное предложение не устроило руководство львовского клуба.

Напомним, что Климчук в 14 матчах в текущем сезоне этом сезоне забил 5 голов и сделал 2 ассиста.

"Плимут" находится на 18-й позиции в Чемпионшипе. В лиге уже играют два украинца – Назарий Русин за "Сандерленд" и Николай Кухаревич за "Суонси".