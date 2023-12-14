Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рух отказался продавать Климчука в Плимут за полмиллиона евро, - СМИ
Предложение не устроило руководство львовского клуба
fcruhlviv.com
Представитель английского Чемпионшипа "Плимут" летом пытался подписать 26-летнего хавбека "
По информации "Футбол 24", "Плимут" обратил внимание на солидный отрезок Климчука в весенней части чемпионата Украины 2022/23 (7 голов и 1 ассист).
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Англичане предлагали за трансфер украинца 500 тысяч евро, однако данное предложение не устроило руководство львовского клуба.
Напомним, что Климчук в 14 матчах в текущем сезоне этом сезоне забил 5 голов и сделал 2 ассиста.
"Плимут" находится на 18-й позиции в Чемпионшипе. В лиге уже играют два украинца – Назарий Русин за "Сандерленд" и Николай Кухаревич за "Суонси".
Популярное сейчас
- Порту - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- "Пи@@@@@сы, сосите х@@". Алиев ответил на критику за полученное звание УБД
- Порту - Шахтер. Анонс и прогноз матча ЛЧ на 13.12.2023
- Закарпатский чиновник разнес УАФ: Забыли, как мы таскали автобусы на забитую границу, чтобы вдруг не стоять долго в очередях
- Красотка дня. Самая сексуальная фанатка МЮ восхищает фанатов яркими фото в Таиланде. ФОТО
- Красотка дня. Фантастическая девушка молодого героя Динамо Волошина. ФОТО
Комментарии 1