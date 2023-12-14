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Степаненко сообщил, что зимой будет смотреть варианты продолжения карьеры

Премьер-лига

Его контракт с "Шахтером" истекает через 6 месяцев

Степаненко сообщил, что зимой будет смотреть варианты продолжения карьеры

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко после поражения от "Порту" (2:3) ответил на вопрос о своем будущем.

"У меня контракт к лету. Если честно, у меня впервые в жизни, когда 6 месяцев остается до конца контракта. Всегда было по 5 лет, потом 2. Если честно, на этот счет очень много раздумываю, можно сказать переживаю. Потому что есть силы играть, продолжать карьеру. Буду зимой смотреть, как будет, какие будут варианты продолжения карьеры.

Если честно, хочу быть застрахованным, потому что до лета еще нужно дожить, а футбол такая игра, где можно получить травму и все, что угодно. И когда у тебя 6 месяцев до конца контракта, а тебе 34 года – все смотрят на возраст, несмотря на то, что играешь все матчи в "Шахтере", сборной в принципе на нормальном уровне. Поэтому очень задумываюсь над этим, общаюсь с людьми. Будем смотреть, что будет зимой", – сказал Степаненко.

Напомним, Степаненко выступает за "Шахтер" с 2010 года после перехода из запорожского "Металлурга". За это время 34-летний полузащитник провел 411 матчей, в которых забил 29 голов и отдал 25 результативных передач.

Вместе с "горняками" Тарас 9 раз становился чемпионом Украины и по 7 раз выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

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Тарас Степаненко Шахтер (Донецк)
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Источник:
Tribuna.com
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Makar BabokerSTAR (Yokneam ILIt)
14.12.2023 в 10:49
ТО что дирекция Шахты козлы - это не первый раз . Кто у них есть на замену ?! Никого! Назарине еще пару сезонов надо, а там еше посмотрим: вырос-нет. ... Купят? так сначала купИте , посмотрите , что вы купили, а потом говорите Степаненко , что он уходит. И последнее: если Пятов заслужил работу в клубе - то Степан и подавно.
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Комментарии 1
Makar BabokerSTAR (Yokneam ILIt)
14.12.2023 в 10:49
ТО что дирекция Шахты козлы - это не первый раз . Кто у них есть на замену ?! Никого! Назарине еще пару сезонов надо, а там еше посмотрим: вырос-нет. ... Купят? так сначала купИте , посмотрите , что вы купили, а потом говорите Степаненко , что он уходит. И последнее: если Пятов заслужил работу в клубе - то Степан и подавно.
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