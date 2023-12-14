Степаненко сообщил, что зимой будет смотреть варианты продолжения карьеры

Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко после поражения от "Порту" (2:3) ответил на вопрос о своем будущем.

"У меня контракт к лету. Если честно, у меня впервые в жизни, когда 6 месяцев остается до конца контракта. Всегда было по 5 лет, потом 2. Если честно, на этот счет очень много раздумываю, можно сказать переживаю. Потому что есть силы играть, продолжать карьеру. Буду зимой смотреть, как будет, какие будут варианты продолжения карьеры.

Если честно, хочу быть застрахованным, потому что до лета еще нужно дожить, а футбол такая игра, где можно получить травму и все, что угодно. И когда у тебя 6 месяцев до конца контракта, а тебе 34 года – все смотрят на возраст, несмотря на то, что играешь все матчи в "Шахтере", сборной в принципе на нормальном уровне. Поэтому очень задумываюсь над этим, общаюсь с людьми. Будем смотреть, что будет зимой", – сказал Степаненко.