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Степаненко - о вылете из ЛЧ: Разочарованы, потому что хотелось еще большего добиться

Лига Чемпионов
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"Шахтер" весной сыграет в Лиге Европы

Степаненко - о вылете из ЛЧ: Разочарованы, потому что хотелось еще большего добиться

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко прокомментировал поражение в матче с "Порту" (3:5) в 6-м туре Лиги чемпионов.

– Как разбирали команду, так оно и получилось. Но, к сожалению, они воспользовались ошибками, которые у нас были, и выиграли матч. С такими командами на таком уровне, когда матчи практически на вылет – здесь уже не до того, кто красивее играет, а кто практичнее, кто совершает меньше ошибок.

Есть положительный момент – играли до конца, были моменты, бились, в принципе забили три мяча. Но очень многое пропустили. Если так считать – три гола после наших же ошибок. Это опыт, но хотелось бы нашим солдатам.

– В вашей карьере были матчи с такими результатами в еврокубках?

– Были 4:3 с "Реалом". Думаю, это одна такая игра, когда забивали так много мячей. Было много матчей, когда забивали по четыре, но мы, а не нам.

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- Настроение какое?

– Честно говоря, такое. Можно сказать, что задачи-минимум выполнили, прошли в Лигу Европы, но, честно говоря, разочарованы, потому что хотелось еще больше добиться. Считаю, в матче на выезде из "Порту" могли сыграть где-нибудь лучше и увереннее.

– Как оцените игру Сикана?

– Он прибавляет, он мне нравится. Сейчас ему больше доверяют, он играет, забивает. Он должен развиваться каждый день, в каждом матче, но есть куда расти. В этом сезоне ему больше начали доверять – мне кажется, он добавил.

– Не смотрели еще соперников в ЛЕ?

– Нет, не смотрел, только вышел из раздевалки. Уж там распишут.

– Там может быть Де Дзерби с "Брайтоном".

– Здорово. В Лиге Европы сейчас тоже очень высокий класс команды. Но из памяти и опыта очень важно пройти первую команду. Если проходишь – там могут выпады соперники более или менее среднего уровня. А вот на первом этапе сеяные и несеяные. Если будешь несеянным – может попасться гранд европейского футбола.

Будем смотреть и работать. Думаю, зимой проведут хорошую работу. Есть куда расти, развиваться. Думаю, команда может и нужно прибавлять. А это главный тренер видит, будем работать, – сказал Степаненко.

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Источник:
Tribuna.com
Опубликовал: Алина Ерофеева
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