Олег Дулуб: Про шесть недель в польском футболе, приглашение в ЛНЗ, кризисный менеджмент и босиком по Днепру

Главный тренер черкасского ЛНЗ Олег Дулуб проанализировал выступление его команды в львиной доле осеннего отрезка чемпионата.

- Незадолго до зимних каникул, после поединка с "Ворсклой" в Полтаве (0:0), вы заявили, что проведенный под вашим руководством отрезок чемпионата оцениваете на твердую тройку по пятибалльной системе. По каким факторам сформировалась такая оценка? – первым делом нтересуюсь у специалиста.

- Оценка "удовлетворительно" устраивает меня как тренера, прежде всего в плане результата, набора очков. Были хорошие матчи, которые, правда, чередовались с не очень удачными с нашей стороны по поводу качества игры. Если по набору очков у ЛНЗ четверка, то по качеству ближе к тройке.

- Вы – тренер с белорусским паспортом, однако украинский футбол для вас давно не является "террой инкогнита". Однако одно дело работать в нем в мирное время, а совсем другое – во время войны...

- Разделять периоды мне не приходится, ведь я работал в Украине уже в 2016 году, когда она была оккупирована в Крыму и восточных областях. А сейчас война полномасштабная. Конечно, условия работы в мирное и военное время разнятся. Главный недостаток – отсутствие болельщиков на стадионах. И это выхолащивает. Я ведь для себя четко определил, что болельщик – это душа футбола. Как тело мертвое без души, так и без болельщиков футбол мертв.

– Между вашей отставкой с поста главного тренера "Львова" и назначением на такую ​​же должность в ЛНЗ был отрезок в пять месяцев. За это время успели соскучиться по работе?

– (Без раздумий). Ну, естественно! Ведь когда ты полон сил и идей, эти идеи требуют воплощения. Кажется, еще Микеланджело сказал, что лучше всего практика - она должна быть на первом месте. А уже потом – теория. Для меня так же. Ты работаешь с живыми людьми, и когда этого не хватает, то чувствуешь себя не так, как хотелось бы. Хотя когда я был в Варшаве (это было уже после весенней отставки во "Львове" – прим. авт.), мне позвонили ребята из украинской команды "Импульс", которая играла в восьмой лиге Польши и попросили помочь им в межсезонье. Работал с ними в течение шести недель, проводя по две-три тренировки в неделю и товарищеские матчи. Поэтому на сто процентов от футбола я не был отлучен. И все равно соскучился по работе, ведь Премьер-лига есть Премьер-лига.

– Насколько известно, после прекращения сотрудничества черкасского клуба и вашего предшественника Александра Ковпака на вакантный пост в ЛНЗ было еще два кандидата. Что, на ваш взгляд, склонило чашу весов в вашу пользу?

- Не знаю. Да и этот вопрос точно не ко мне. Могу только сказать, что когда на меня вышло руководство клуба во время моего пребывания в Варшаве, у нас состоялась видеоконференция. С его представителями – Виктором Кравченко и Вячеславом Полтавцом мы общались, наверное, больше часа. Говорили о разных вещах, затрагивали различные вопросы на тему футбола. В частности, какая тактика мне нравится. Хочешь – не хочешь, а все равно возникает стереотип. Если ты работаешь в команде, которая находится в нижней части таблицы, это побуждает к применению такого определения, как кризисный менеджер. Недавно, когда давал интервью клубному сайту, узнал, что его работники подсчитали интересную деталь. Оказывается, что в период работы в ЛНЗ у меня, как тренера УПЛ, самый большой набор очков – 1,55 за игру. Хотя с белорусским БАТЭ я имел 2,5 очка за матч. Понятно, что это разные команды, однако построение одинаковое и по ощущениям одно и то же: нужно выигрывать каждый поединок. Профессиональный тренер все равно завязан на результате. Поэтому все эти вопросы с руководителями ЛНЗ мы и обсуждали.

– С определением "кризисный менеджер" относительно себя согласны?

– Нет, оно мне не нравится. Человек, оказывающийся в ситуации, в которой я неоднократно оказывался (особенно во время работы во львовских "Карпатах", где она вообще была аховой), проходит непростое испытание. Один мой украинский друг, бывший футболист, а ныне тренер Владимир Пошехонцев еще за три месяца до моего назначения в ЛНЗ заметил одну закономерность. Он сказал: "Когда ты пришел в "Карпаты", у команды было 0 очков, когда пришел в "Черноморец" – было 1 очко, когда оказался во "Львове" – 2. Выходит, что следующая команда пригласит, когда у нее будет 3 очка". Мы тогда посмеялись, а Володя пожелал, чтобы я наконец-то принял команду, которая будет находиться в середине турнирной таблицы и не нужно будет испытывать постоянных стрессов. Я поблагодарил, спросив: "Сколько же по твоей теории мне команд поменять нужно?". Кто бы мог подумать, что слова друга станут пророческими: на момент моего прихода в ЛНЗ было именно 3 очка.

– После отставки Александра Ковпака действиями ЛНЗ в одном матче (с харьковским "Металлистом 1925") руководил Юрий Дудник. Вы уже были в Черкассах в то время?

– Скажем так: был на подъезде. Хотя саму игру с харьковчанами видел – сейчас есть интернет, современные средства коммуникации. Тот матч был за шесть очков, но, к сожалению, мы его проиграли.

– Какие методы для улучшения игры и турнирных результатов считаете наиболее действенными в работе с командой?

– Вы имеете в виду такие условия, когда ты приходишь в новый клуб и нужно набирать очки?

– Да.

– Для себя я определил два момента. Первый: это возможность быстро принимать решения. Приведу пример с моим приходом в "Черноморец", который произошел в период паузы в чемпионате, связанный с играми сборной Украины. Как раз тогда нужно было максимально быстро принимать решение. Мы уволили из команды шестерых человек, а четырех добавили. И сразу же взяли три очка на выезде (в матче со "Звездой" в Кропивницком – прим. авт.). Мало кто знает, что новички между собой никогда не играли, а с "Черноморцем" успели провести только одну совместную тренировку. Это и была возможность быстро принимать решения, когда команда оперативно собирается именно психологически. А вот второй момент занимает более длительный период. Это создание "здоровой раздевалки". Все остальное – это уже составляющие. Если у тренера нет "здоровой раздевалки", то тактика – дело бесполезное. Футбол – командный вид спорта, и в нем всегда играют команда на команду. Крайне важно также создание вокруг команды здоровой атмосферы. Чтобы все игроки, тренерский, административный и медицинский составы чувствовали себя в своей работе комфортно. И чтобы каждый из них на своем участке прибавил хотя бы по одному проценту. Это когда люди чувствуют себя комфортно, работают на сто процентов. А сто процентов и даст один процент к тому, что у нас есть. А если сложить вместе, то это будет достаточно большой процент. В теории менеджмента это называется "Теорией одного процента".

– Насколько конкурентоспособным был подбор игроков, которые были в наличии на момент вашего появления в ЛНЗ?

- Довольно неплохой подбор, но с некоторым перекосом в сторону возрастных игроков. Нужно понимать, что для решения задач типа сохранения прописки в элите как раз такие и нужны. Состав по исполнителям вполне конкурентоспособен. Единственное – это, возможно, нужно было как-то по-другому их расставить, посмотреть другие сочетания. Хотя для этого тоже необходимо было время, чтобы разобраться.

– В последние дни летнего трансферного окна за ЛНЗ были заявлены защитник Иван Калюжный и нападающий Алексей Хобленко, а затем на правах свободного агента к команде присоединился еще один защитник – Евгений Селин. Идея пригласить их была еще до вашего прихода?

– Это было общее решение. Если взять того же Хобленко, его я знал давно. Даже когда работал в Казахстане с "Атырау", то хотел пригласить этого игрока в свою команду. А вот Калюжный появился у нас после того, как мы начали искать исполнителя в опорную зону и его нам предложили. По нему я был достаточно удивлен, что такого квалифицированного игрока нам предлагают в аренду. А что касается Селина, то его мы пригласили тогда, когда в связи с травмами (в большей степени это касается Максима Ковалева) у нас "просела" центральная часть обороны. В начале осени в авральном порядке мы еще раз пересмотрели весь кадровый рынок, так что в нем был только один Евгений Селин. Акцент мы делали на украинских футболистов, ведь приглашение того или иного легионера связано с продолжительным оформлением документов. Это все время, а нам нужно было действовать оперативно.

- Оправдали ли ваши надежды эти игроки?

– На 90 процентов. Если говорить о Калюжном, то большой помаркой стала травма в матче с "Колосом". Из-за нее он выбыл из строя на две игры. Поэтому концовку осенней части сезона, особо не тренируясь, он провел на морально-волевых качествах, сыграв против "Черноморца". Здесь вопросов нет. Что касается Хобленко, то по игровым качествам претензий к нему нет, однако хотелось бы, чтобы было большее взятие ворот. Так, как это было у него в сезоне-2017/18 в Одессе, когда за "Черноморец" он забил 8 мячей. О Селине могу сказать только одно: абсолютно положительный человек, который помогал формировать ту самую "здоровую раздевалку". К тому же мне очень понравился его подход к делу. Когда он приехал в Черкассы, я задал ему вопрос "Насколько ты готов играть?", при этом допустив степень его готовности. В ответ Евгений сказал: "Ответ неправильный. А сколько нужно?". Кроме того, "сколько нужно?" есть еще и "где надо?", что говорит о том, что он – игрок универсальный. Были матчи, в которых при необходимости Селин играл в опорной зоне или действовал на позиции левого центрального защитника. Каждый из поединков он отыграл на сто процентов. А потом – травма, и как раз конец осеннего отрезка чемпионата…

– Какова судьба тех же Калюжного и Хобленко, которые, как известно, выступали в ЛНЗ на арендных правах?

- Срок аренды истек и оба вернулись в свои клубы.

– В отличие от большинства клубов УПЛ в нынешнем составе черкасской команды нет ни одного легионера. С чем это связано?

- Нужно понимать историю ЛНЗ. Команда "на флажке", в переходных матчах плей-офф завоевала право играть в Премьер-лиге. Если правильно выстраивается трансферная политика, то все равно акцент делается на украинских футболистах. Потому что это местные ребята, от которых поначалу и нужно отталкиваться. А уже потом – приглашать легионеров. Этот процесс гораздо более длительный. Ведь если ты всех украинцев, выступающих в УПЛ, первой и второй лигах, хорошо знаешь, то иностранные игроки – немного другая история. Их следует оценивать и понимать, что они готовы приезжать на готовые контракты.

- Какие матчи, сыгранные черкасской командой под вашим руководством, занесли бы в актив без колебаний?

– Пожалуй, таких нет. Ведь если брать качество игры, от чего тренер должен отталкиваться, то не было целостного матча. Все это в общем-то прогнозировано, потому что в ходе чемпионата ты вынужден готовить футболистов по-новому, под свои требования. А еще возможно искать новые сочетания. Естественно, что игра, которая длится 90 минут, не может происходить в одном темпе. Если же принимать во внимание чисто результат, то в актив можно было бы занести все победные матчи.

- Определились ли со списком игроков, на позиции которых следует пригласить более сильных исполнителей?

– Мы постоянно ищем усиления. Однако нужно понимать, что зимнее трансферное окно наиболее сложно, потому как контракты обычно заключаются на год, два или три и они завершаются летом. Зимой трудно взять хорошего качественного исполнителя из украинцев, ведь все ребята на контрактах. Это касается и легионеров. Но как бы то ни было, а у нас поиск продолжается постоянно. Даже сейчас, находясь в отпуске, каждый день просматриваешь футболистов.

- За кем последнее слово в приглашении того или иного игрока – вас или президента клуба?

- По этому вопросу у нас в клубе решает коллегиальный совет. Есть главный тренер, есть помощники из тренерского штаба, которые отвечают за просмотр игроков, спортивный директор и технический директор, и конечно же, вице-президент и президент. В итоге мнение всех должно совпасть. То есть футболист-кандидат должен всем понравиться.

– Насколько мощны финансовые тылы ЛНЗ?

– Этот вопрос точно не ко мне. За финансовые тылы отвечает руководство клуба.

– Тогда вопрос задам иначе. Оно явно не самое плохое в УПЛ?

– Надеюсь на это.

– После Львова и Одессы Черкассы стали третьим украинским городом, в котором вам пришлось работать. Уже успели с ним ознакомиться?

- Да нет. Вот чем отличается кризисный менеджмент, так это своей энергозатратностью. Ты постоянно находишься в стрессе, рано просыпаешься и поздно ложишься спать, и вся работа ведется вокруг команды. Стадион, футбольные поля, команда, подготовка к тренировкам, разговоры с игроками, поиск новых футболистов. Сначала я жил в гостинице, которая рядом с нашей домашней ареной. А теперь снимаю квартиру, которая ближе к нашему офису и стадиону. Так что досконально Черкассы пока не знаю. Ознакомился только с центральной частью города. Могу сказать, что очень поражен красотой Черкасс. Особенно шикарно город смотрится летом. Набережная Днепра чем-то напоминает мне набережную Черного моря в Одессе. Когда я увидел реку, то был приятно удивлен ее величием. Днепр так широк, что даже не видно другого берега. Кто-то мне сказал, что он 12 километров в ширину.

– Где любите проводить время в Черкассах?

- Шикарное место было у меня, когда я жил в гостинице - метрах в трехстах от него начинается та самая набережная Днепра. Когда в конце лета возглавил ЛНЗ, было теплое время и я в выходные дни шел на берег реки. Всегда приятно было зайти босиком в воду и вволю походить. Особенно, когда нужно остаться наедине со своими мыслями, это очень помогает.

– А рыбачить на Днепре не пробовали?

- Пока нет. Я хоть и любитель такого вида отдыха, однако было некогда. Даже когда у нас выходных два-три дня, то не всегда выпадает свободный час. Первый день обычно тратится на просмотр и анализ предыдущего матча ЛНЗ, благодаря чему понимаешь, в каких эпизодах были допущены ошибки. Второй идет на планирование следующих двух-трех недель. А третий день используется для планирования тренировки. Учитывая же, что рыбалка – дело серьезное, поэтому и требует серьезного подхода. Кстати, у нас в команде рыбаки есть

– Как проходит ваш отпуск?

– Сейчас я в Черкассах. За пару-тройку дней немного отоспался. Теперь буду усердно заниматься планированием подготовки к весенней части соревнований, ведь каждая такая работа – это отдельная история. Далее будет просмотр игроков, которые могут усилить наш состав. Еще появилась возможность посмотреть матчи топовых команд в Лиге чемпионов в прямом эфире. В конце концов почитать накопившиеся книги. Когда я их покупаю, то в ходе сезона очень редко для чтения есть время. Я просто складываю книги стопкой, а когда наступает отпуск, эта стопка должна уйти "в ноль".

Фото - UA-Футбол