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Костюченко был резервным кандидатом на пост президента УАФ со стороны Офиса президента

Премьер-лига
Обновлено

Но Шевченко все-таки решился

Костюченко был резервным кандидатом на пост президента УАФ со стороны Офиса президента

Новина українською

Первый вице-президент УАФ Вадим Костюченко был "резервным" кандидатом на выборах президента Ассоциации, если бы Андрей Шевченко отказался участвовать в выборах.

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Об этом рассказал соведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский.

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"Я думаю, что Вацко с его фирменной иронией имел в виду человека, который настолько "влиятелен", что ему даже страшно называть это имя в эфире. По моей версии, это Вадим Костюченко. Я тоже слышал, что он являлся второй резервной кандидатурой со стороны Офиса Президента Украины.

Думаю, что он сам с максимальным тремором к этому относился и прямо вздохнул с невероятным облегчением, когда несколько дней назад в Фейсбуке наконец-то вышел этот "каминг-аут" Шевченко", – сказал Спиваковский.

Напомним, что единственным кандидатом на выборы на должность нового президента УАФ, которые пройдут 25 января, является Андрей Шевченко.

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Андрей Шевченко Вадим Костюченко УАФ
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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