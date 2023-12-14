Костюченко был резервным кандидатом на пост президента УАФ со стороны Офиса президента

Первый вице-президент УАФ Вадим Костюченко был "резервным" кандидатом на выборах президента Ассоциации, если бы Андрей Шевченко отказался участвовать в выборах.

Об этом рассказал соведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский.

"Я думаю, что Вацко с его фирменной иронией имел в виду человека, который настолько "влиятелен", что ему даже страшно называть это имя в эфире. По моей версии, это Вадим Костюченко. Я тоже слышал, что он являлся второй резервной кандидатурой со стороны Офиса Президента Украины.

Думаю, что он сам с максимальным тремором к этому относился и прямо вздохнул с невероятным облегчением, когда несколько дней назад в Фейсбуке наконец-то вышел этот "каминг-аут" Шевченко", – сказал Спиваковский.