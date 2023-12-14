Шевченко будет единственным кандидатом на выборах президента УАФ
Других кандидатов не будет
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Легенда украинского футбола, экс-тренер сборной Украины будет единственным кандидатом на выборах президента УАФ. Об этом сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.
"Андрей Шевченко уже точно будет единственным кандидатом на выборах президента УАФ. Именно сегодня преодолен барьер в 18 заявок постоянных коллективных членов, выдвинувших его на этот почетный пост. Плюс УПЛ воздержалась.
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Таким образом, остается 8 постоянных коллективных членов, которые до сих пор не определились. А по уставу для регистрации лица кандидатом необходимы минимум 9 соответствующих выдвижений.
Выборы 25-го января будут проходить на безальтернативной основе. Для победы Шевченко достаточно, чтобы большинство делегатов выразили свое "да" в бюллетенях", – написал Бурбас.
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