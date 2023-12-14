Шевченко будет единственным кандидатом на выборах президента УАФ

Легенда украинского футбола, экс-тренер сборной Украины будет единственным кандидатом на выборах президента УАФ. Об этом сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.

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"Андрей Шевченко уже точно будет единственным кандидатом на выборах президента УАФ. Именно сегодня преодолен барьер в 18 заявок постоянных коллективных членов, выдвинувших его на этот почетный пост. Плюс УПЛ воздержалась.

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Таким образом, остается 8 постоянных коллективных членов, которые до сих пор не определились. А по уставу для регистрации лица кандидатом необходимы минимум 9 соответствующих выдвижений.

Выборы 25-го января будут проходить на безальтернативной основе. Для победы Шевченко достаточно, чтобы большинство делегатов выразили свое "да" в бюллетенях", – написал Бурбас.