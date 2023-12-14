  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Шевченко будет единственным кандидатом на выборах президента УАФ
В тренде

Шевченко будет единственным кандидатом на выборах президента УАФ

Общие новости
Обновлено

Других кандидатов не будет

Шевченко будет единственным кандидатом на выборах президента УАФ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Легенда украинского футбола, экс-тренер сборной Украины будет единственным кандидатом на выборах президента УАФ. Об этом сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.

Читайте такжеШевченко: Благодарю за доверие и принимаю предложение баллотироваться на пост президента УАФ

"Андрей Шевченко уже точно будет единственным кандидатом на выборах президента УАФ. Именно сегодня преодолен барьер в 18 заявок постоянных коллективных членов, выдвинувших его на этот почетный пост. Плюс УПЛ воздержалась.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Таким образом, остается 8 постоянных коллективных членов, которые до сих пор не определились. А по уставу для регистрации лица кандидатом необходимы минимум 9 соответствующих выдвижений.

Выборы 25-го января будут проходить на безальтернативной основе. Для победы Шевченко достаточно, чтобы большинство делегатов выразили свое "да" в бюллетенях", – написал Бурбас.

По теме
yellow-arrow
Женский спринт в Ленцергайде. Четверка украинок финишировали в топ-30
yellow-arrow
Во время воздушной тревоги гремели взрывы в Киеве и на Хмельнитчине: атаковали Староконстантинов
yellow-arrow
Новое правительство Польши поддержало эмбарго против украинского зерна
Андрей Шевченко УАФ
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Телеграм-канал Игоря Бурбаса
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
efim423 (odessa)
14.12.2023 в 17:25
выборы без выбора - савок и кумовство
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
efim423 (odessa)
14.12.2023 в 17:25
выборы без выбора - савок и кумовство
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости