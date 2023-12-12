Шевченко: Благодарю за доверие и принимаю предложение баллотироваться на пост президента УАФ

Легенда украинского футбола, обладатель Золотого мяча-2004 и экс-тренер сборной Украины прокомментировал выдвижение своей кандидатуры на пост президента УАФ .

"Я благодарен постоянным членам Украинской ассоциации футбола за их инициативу выдвинуть мою кандидатуру на пост Президента УАФ.

Развитие футбола, развитие украинских спортсменов является важной и ответственной задачей, требующей внимания. Особенно в ней нуждается позиция Украины на международной спортивной арене, защита наших прав, новые партнерства и горизонты, которые нас усилят.

Я благодарю за высказанное доверие и принимаю предложение баллотироваться на пост Президента УАФ. Беру время на подготовку программы и подбор команды и планирую встретиться с представителями всех региональных федераций.

О своих последующих шагах и решениях буду сообщать здесь, на своих официальных страницах", - написал Шевченко в соцсетях.