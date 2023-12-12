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Шевченко: Благодарю за доверие и принимаю предложение баллотироваться на пост президента УАФ

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Выборы пройдут 25 января

Шевченко: Благодарю за доверие и принимаю предложение баллотироваться на пост президента УАФ

Getty Images / Global Images Ukraine

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Легенда украинского футбола, обладатель Золотого мяча-2004 и экс-тренер сборной Украины прокомментировал выдвижение своей кандидатуры на пост президента УАФ.

"Я благодарен постоянным членам Украинской ассоциации футбола за их инициативу выдвинуть мою кандидатуру на пост Президента УАФ.

Развитие футбола, развитие украинских спортсменов является важной и ответственной задачей, требующей внимания. Особенно в ней нуждается позиция Украины на международной спортивной арене, защита наших прав, новые партнерства и горизонты, которые нас усилят.

Я благодарю за высказанное доверие и принимаю предложение баллотироваться на пост Президента УАФ. Беру время на подготовку программы и подбор команды и планирую встретиться с представителями всех региональных федераций.

О своих последующих шагах и решениях буду сообщать здесь, на своих официальных страницах", - написал Шевченко в соцсетях.

Напомним, что выборы президента УАФ состоятся 25 января 2024 года.

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Источник:
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Опубликовал: Михаил Черныш
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