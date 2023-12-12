Шевченко: Благодарю за доверие и принимаю предложение баллотироваться на пост президента УАФ
Выборы пройдут 25 января
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Легенда украинского футбола, обладатель Золотого мяча-2004 и экс-тренер сборной Украины прокомментировал
"Я благодарен постоянным членам Украинской ассоциации футбола за их инициативу выдвинуть мою кандидатуру на пост Президента УАФ.
Развитие футбола, развитие украинских спортсменов является важной и ответственной задачей, требующей внимания. Особенно в ней нуждается позиция Украины на международной спортивной арене, защита наших прав, новые партнерства и горизонты, которые нас усилят.
Я благодарю за высказанное доверие и принимаю предложение баллотироваться на пост Президента УАФ. Беру время на подготовку программы и подбор команды и планирую встретиться с представителями всех региональных федераций.
О своих последующих шагах и решениях буду сообщать здесь, на своих официальных страницах", - написал Шевченко в соцсетях.
Напомним, что выборы президента УАФ состоятся 25 января 2024 года.
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