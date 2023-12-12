Официально: Шевченко выдвинут кандидатом на выборах президента УАФ

Исполком УАФ на основании обращений членов УАФ утвердил решение провести внеочередной XXVI Конгресс УАФ 25 января 2024 года в Доме футбола.

Также была утверждена повестка дня конгресса, одним из пунктов которой является "Об избрании президента УАФ".

По состоянию на 12 декабря 2023 г. администрация Украинской ассоциации футбола получила протоколы заседаний руководящих органов 14-х постоянных членов УАФ. Все они выдвинули для избрания президентом УАФ Андрея Николаевича Шевченко – обладателя "Золотого мяча"-2004, Героя Украины, награжденного отличием "Национальная легенда Украины".

Как известно, постоянными членами УАФ являются 27 организаций. Соответственно, 1/3 составляют девять из них.

Члены УАФ, передавшие в администрацию Украинской ассоциации футбола должным образом оформленные письменные решения своих органов управления по выдвижению Андрея Шевченко кандидатом на избрание президентом УАФ:

Киевское объединение ассоциаций футбола

Запорожская областная ассоциация футбола

Луганская областная ассоциация футбола

Ассоциация футбола Донецкой области

Ассоциация футбола Николаевской области

Одесская областная футбольная ассоциация

Житомирская областная ассоциация футбола

Ассоциация футбола Тернопольщины

Ассоциация футбола АР Крым и Севастополя

Черкасская областная ассоциация футбола

Хмельницкая областная ассоциация футбола

Ассоциация футбола Сумской области

Ассоциация футбола Днепропетровской области

Черниговская областная ассоциация футбола