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Федецкий: Есть люди, которые готовы помогать Шевченко на посту главы УАФ

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У Андрея Николаевича есть своя команда

Федецкий: Есть люди, которые готовы помогать Шевченко на посту главы УАФ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-игрок сборной Украины Артем Федецкий поделился мыслями о возможном избрании легенды Украины Андрея Шевченко на пост президента УАФ.

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"Понятно, что Шевченко – это авторитетный человек. Он зарекомендовал себя в первую очередь как футболист, как один из самых звездных современностей, не только в Украине. А попытается ли изменить серьезно весь этот механизм… Если он заходит, то он должен заходить со своей командой. Совершенно новой и амбициозной командой. С теми людьми, в которых он будет уверен, что будут работать на благо украинского футбола. О чем-то другом не может быть и речи.

Есть срок определенный. Команда отработала – и что она выполнила, а что нет. Должен производиться аудит результата работы. Поэтому, думаю, нужно время, не так просто. А сможет или нет – наверное, если назначат, потому что еще будут выборы, Шевченко озвучит свои цели. Если изменит ту вертикаль, которая, как мне кажется, неправильно работает даже во время войны. Понимаем, что в первую очередь это помощь нашим военным. Но ребята воюют, защищая нас. Они должны видеть результат какой-то работы, что страна не остановилась, дальше двигается, развивается.

Самое главное – это команда Шевченко. Насколько я знаю, есть люди, которые готовы ему помогать. Это то, что я знаю, но извините, не могу поделиться фамилиями", – заявил Федецкий.

Напомним, что 25 января 2024 года пройдет внеочередной Конгресс УАФ, на котором, вероятно, будут проходить выборы президента. Главным кандидатом на этот пост СМИ называют Андрея шевченко.

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Андрей Шевченко Артем Федецкий УАФ
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Источник:
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