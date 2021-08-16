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Федецкий считает Скрипника хорошим кандидатом на пост тренера сборной Украины

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Бывший игрок назвал своего кандидата на вакантное место

Федецкий считает Скрипника хорошим кандидатом на пост тренера сборной Украины

Фото: ФК Заря Луганск

Новина українською

Бывший футболист сборной Украины Артем Федецкий рассказал, кого считает хорошим кандидатом на должность главного тренера национальной команды.

- Александр Петраков своими высокими результатами с юношескими сборными страны заслужил шанс попробовать себя в новой роли. Однако сложно сказать, как пойдет у тренера работа с футболистами, которые уже чего-то добились. В тоже время Сергей Ребров за последние годы доказал свою состоятельность, как сильный клубный наставник, поэтому здесь ситуация неоднозначная. Тем более, что у каждого тренера свой подход к процессу.

- С Петраковым во главе сборная может удержаться на тех высотах, которых она достигла при Шевченко?

- Здесь все рассудит время. Прогнозы в этом плане-дело неблагодарное. Хотя, когда с поста главного тренера сборной ушел Андрей Шевченко, первая кандидатура, которая мне пришла на ум, - Ребров.

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- А вообще, если бы от тебя зависело имя наставника, кто был бы твоим кандидатом номер один, если говорить глобально?

- Виктор Скрипник. Почему нет? Этот специалист не один год проработал в Европе, а приехав в Украину, показывает хорошие результаты с "Зарей", которая зачастую дает бой отечественным грандам. И сама игра луганской команды радует глаз.

- Совмещение должностей, на твой взгляд, возможно?

- Нет. Но, думаю, с президентом "Зари" Евгением Геллером можно было бы договориться", - сказал Федецкий в интервью zbirna.com.

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В статье: Артем Федецкий Заря (Луганск) Украина Виктор Скрипник
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Источник:
zbirna.com

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Комментарии (2)
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Гваделупа Гондураса (Huhuj)
16.08.2021 в 15:15
Скрипнику-то зачем свою карьеру гробить? Лучше в Лиге Европы во главе Зари играть на равных с Лестером, Вольфсбургом и Лацио, чем во главе сборной играть на равных с Казахстаном
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SeventyFour (Phoenix)
16.08.2021 в 15:08
Бессистемно. Для УАФ нужен тренер только из динамовской среды.
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