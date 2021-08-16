Федецкий считает Скрипника хорошим кандидатом на пост тренера сборной Украины

Бывший футболист сборной Украины Артем Федецкий рассказал, кого считает хорошим кандидатом на должность главного тренера национальной команды.

- Александр Петраков своими высокими результатами с юношескими сборными страны заслужил шанс попробовать себя в новой роли. Однако сложно сказать, как пойдет у тренера работа с футболистами, которые уже чего-то добились. В тоже время Сергей Ребров за последние годы доказал свою состоятельность, как сильный клубный наставник, поэтому здесь ситуация неоднозначная. Тем более, что у каждого тренера свой подход к процессу.

- С Петраковым во главе сборная может удержаться на тех высотах, которых она достигла при Шевченко?

- Здесь все рассудит время. Прогнозы в этом плане-дело неблагодарное. Хотя, когда с поста главного тренера сборной ушел Андрей Шевченко, первая кандидатура, которая мне пришла на ум, - Ребров.

- А вообще, если бы от тебя зависело имя наставника, кто был бы твоим кандидатом номер один, если говорить глобально?

- Виктор Скрипник. Почему нет? Этот специалист не один год проработал в Европе, а приехав в Украину, показывает хорошие результаты с "Зарей", которая зачастую дает бой отечественным грандам. И сама игра луганской команды радует глаз.

- Совмещение должностей, на твой взгляд, возможно?

- Нет. Но, думаю, с президентом "Зари" Евгением Геллером можно было бы договориться", - сказал Федецкий в интервью zbirna.com.