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Шахтер увеличил свое предложение по вингеру Палмейраса вдвое
Горняки вернулись к варианту с подписанием Кевина
Фото: ФК Палмейрас
"Шахтер" не оставляет попыток заполучить вингера "Палмейраса" Кевина.
По информации бразильской прессы, "горняки" направили предложение, выразив готовность приобрести бразильци в размере 10 миллионов евро - 7 миллионов сразу и еще 3 в виде бонусов.
При этом, бразильский клуб ответил отказом, заявив, что желает выручить за своего 20-летнего футболиста не менее 15 миллионов евро. Transfermarkt оценивает его в 4 млн евро.
Ранее "горняки" предлагали пять миллионов евро.
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