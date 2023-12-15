Шахтер увеличил свое предложение по вингеру Палмейраса вдвое

"Шахтер" не оставляет попыток заполучить вингера "Палмейраса" Кевина.

По информации бразильской прессы, "горняки" направили предложение, выразив готовность приобрести бразильци в размере 10 миллионов евро - 7 миллионов сразу и еще 3 в виде бонусов.

При этом, бразильский клуб ответил отказом, заявив, что желает выручить за своего 20-летнего футболиста не менее 15 миллионов евро. Transfermarkt оценивает его в 4 млн евро.

Ранее "горняки" предлагали пять миллионов евро.