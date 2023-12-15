Степаненко - о матче в Токио: Мы здесь, чтобы показать всему миру солидарность японского народа с украинским

Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко по прибытии в Японию высказался о предстоящем благотворительном матче с ФК "Ависпа Фукуока".

"Мы благодарны Японии и ФК "Ависпа Фукуока" за приглашение к себе на благотворительный матч. Это очень важно для нашей страны и украинцев, ведь мы знаем, как Япония поддерживает Украину. Мы здесь для того, чтобы продемонстрировать всему миру солидарность японского народа с украинским народом.

Поэтому хочется, чтобы на матче был заполнен стадион и чтобы эту игру увидели во всем мире. Отдельная благодарность украинцам, которые приехали встретить нас в аэропорту. Мы очень рады увидеть наших соотечественников, тем более здесь есть люди из Донецка, много детей. Очень искренние и приятные эмоции от этой встречи!", - сказал Степаненко.