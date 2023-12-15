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Степаненко - о матче в Токио: Мы здесь, чтобы показать всему миру солидарность японского народа с украинским

Премьер-лига

Благотворительный поединок состоится 18 декабря

Степаненко - о матче в Токио: Мы здесь, чтобы показать всему миру солидарность японского народа с украинским

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко по прибытии в Японию высказался о предстоящем благотворительном матче с ФК "Ависпа Фукуока".

"Мы благодарны Японии и ФК "Ависпа Фукуока" за приглашение к себе на благотворительный матч. Это очень важно для нашей страны и украинцев, ведь мы знаем, как Япония поддерживает Украину. Мы здесь для того, чтобы продемонстрировать всему миру солидарность японского народа с украинским народом.

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Поэтому хочется, чтобы на матче был заполнен стадион и чтобы эту игру увидели во всем мире. Отдельная благодарность украинцам, которые приехали встретить нас в аэропорту. Мы очень рады увидеть наших соотечественников, тем более здесь есть люди из Донецка, много детей. Очень искренние и приятные эмоции от этой встречи!", - сказал Степаненко.

Напомним, матч "Ависпа Фукуока" - "Шахтер" состоится 18 декабря на Японском национальном стадионе. Начало в 12:00 по киевскому времени.

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Тарас Степаненко Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтар Донецьк
Опубликовал: Алина Ерофеева
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