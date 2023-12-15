Суркис: Я не вижу на украинском рынке тех футболистов, которые могли бы существенно усилить Динамо

Президент " Динамо " Киев Игорь Суркис высказался о возможных подписаниях в зимнее трансферное окно.

"Я готов усиливать команду, но только футболистами, которые будут усиливать нашу игру, а не подписывать ради количества или для галочки. Сейчас очень трудно пригласить игроков, которые хотели бы сюда поехать. Будем делать все, чтобы все трансферы, которые будут нужны главному тренеру, состоялись.

Есть очень большое количество людей, которых мы хотели пригласить и до войны, и сегодня. Но не все хотят ехать в Украину. Наш внутренний рынок мы тоже рассматриваем, но я не вижу здесь тех футболистов, которые могли бы существенно усилить нас. Только в "Шахтере". У нас есть молодежь, которая должна прогрессировать и вливаться в первую команду", – заявил Суркис.