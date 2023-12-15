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Суркис: Я не вижу на украинском рынке тех футболистов, которые могли бы существенно усилить Динамо
Естественно, исключая из этой фразы игроков Шахтера
Фото: ФК Динамо Київ
Президент "
"Я готов усиливать команду, но только футболистами, которые будут усиливать нашу игру, а не подписывать ради количества или для галочки. Сейчас очень трудно пригласить игроков, которые хотели бы сюда поехать. Будем делать все, чтобы все трансферы, которые будут нужны главному тренеру, состоялись.
Есть очень большое количество людей, которых мы хотели пригласить и до войны, и сегодня. Но не все хотят ехать в Украину. Наш внутренний рынок мы тоже рассматриваем, но я не вижу здесь тех футболистов, которые могли бы существенно усилить нас. Только в "Шахтере". У нас есть молодежь, которая должна прогрессировать и вливаться в первую команду", – заявил Суркис.
Напомним, что осеннюю часть УПЛ "Динамо" завершило на 5-м месте в турнирной таблице УПЛ, имея 28 очков после 14 матчей.
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