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Калитвинцев: Макуана похож на Мбаппе

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Калитвинцев: Макуана похож на Мбаппе

Фото: Полісся

Новина українською

Главный тренер "Полесья" Юрий Калитвинцев высоко оценивает легионера команды Бени Макуана, сравнивая его с Килианом Мбаппе.

Скажу честно, я раньше не знал с кем его сравнивали. Когда я получил материалы по нему, стал очень внимательно смотреть, то первая фамилия, которая пришла в голову - Мбаппе. Когда мы впервые встретились с ним на тренировочном сборе в Австрии, то я сказал: не знаю, говорили ли тебе об этом, но для меня ты чистый Мбаппе.

Да, и техника бега, антропометрия, и скорость, которая есть - то действительно, первое, что приходит в голову - это Килиан Мбаппе. Но быть похожим на Мбаппе и быть Мбаппе - это немножко разные вещи. Если он станет в нашей команде Мбаппе - дай Бог.

Но он молодой юноша и ему нужно еще многому научиться. Те промежуточные награды, которые он получает - это лишь аванс. Он имеет данные, но самое главное - это тренировочный процесс.

21-летний конголезец сыграл 19 матчей за украинский клуб, за которые забил 4 гола и записал на свое имя 2 ассита.

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Юрий Калитвинцев Полесье (Житомир) Бени Макуана
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Источник:
Полісся
Опубликовал: Виктор Иванчук
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