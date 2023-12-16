Калитвинцев: Макуана похож на Мбаппе

Главный тренер "Полесья" Юрий Калитвинцев высоко оценивает легионера команды Бени Макуана, сравнивая его с Килианом Мбаппе.

Скажу честно, я раньше не знал с кем его сравнивали. Когда я получил материалы по нему, стал очень внимательно смотреть, то первая фамилия, которая пришла в голову - Мбаппе. Когда мы впервые встретились с ним на тренировочном сборе в Австрии, то я сказал: не знаю, говорили ли тебе об этом, но для меня ты чистый Мбаппе.

Да, и техника бега, антропометрия, и скорость, которая есть - то действительно, первое, что приходит в голову - это Килиан Мбаппе. Но быть похожим на Мбаппе и быть Мбаппе - это немножко разные вещи. Если он станет в нашей команде Мбаппе - дай Бог.

Но он молодой юноша и ему нужно еще многому научиться. Те промежуточные награды, которые он получает - это лишь аванс. Он имеет данные, но самое главное - это тренировочный процесс.