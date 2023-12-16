Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Калитвинцев: Лучшая наша мотивация - это желание добиться результата и уважение к президенту клуба
Итоги выступлений Полесья от тренера
Фото: Полісся
Главный тренер житомирского "Полесья" Юрий Калитвинцев подвел итоги Юрий Калитвинцев подытожил пройденную часть чемпионата для его коллектива.
У нас был короткий период, очень много новых футболистов появилось, но благодаря тому, что ребята были очень мотивированными и во время каждого тренировочного занятия они старались учиться. Поэтому каждый день, пусть и маленьким шагом, но мы шли вперед. Это благодаря их отношению к команде, в которую они пришли. И, конечно, те игроки, которые были, они знали наши требования и их задача была в короткий срок свести их в единое целое. На словах это легко, а по сути, когда готовишь команду во время соревновательного процесса, есть накладки. Но мы справились.
Лучшая мотивация - это желание всем вместе добиться результата, а именно положительного. Второе - это уважение к нашему президенту клуба. Человек создал для нас все условия и мы не могли не ответить ему взаимностью. Нам было нужно правильно использовать то, что нам предоставили, а именно - у футболистов не было ни одной ситуации, чтобы сказать, что где-то команда не ела, или были какие-то другие бытовые проблемы. Даже если они возникали, мы могли на них не обращать внимание и были полностью сконцентрированы на общем результате.
Я говорил это еще в первом интервью, когда пришел в этот клуб - я гарантирую, что здесь не будет равнодушных. Независимо на сколько минут футболист выходит на поле, они все готовы друг за друга и делать все для достижения результата. Мы были "голодными" и остались "голодными". Мы - очень мотивированы.
"Полесье" завершили год на 3-м месте УПЛ с отставанием от первого всего на 2 очка. Заключительные 3 матча года "житомирские волки" сыграли вничью, а последний раз проигрывали аж 16 сентября.
Популярное сейчас
- Капитану Лутона стало плохо во время матча с Борнмутом - поединок прерван
- Филипе Луис рассказал как Симеоне называл Месси перед играми с Барселоной
- "Я хочу, чтобы они услышали это лично": Карло Анчелотти о выборе основного вратаря
- ПФЛ поддержала кандидатуру Шевченко на пост главы УАФ: клубы выставили одно условие
- Ряды холостяков редеют. Хавбек Динамо сделал предложение своей девушке
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка героя Александрии в матче с Металлистом 1925. ФОТО