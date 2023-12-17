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Новый тренер Вереса Шандрук: Лавриненко постоянно сравнивали с Виртом

Премьер-лига

Новый тренер о предшественниках

Новый тренер Вереса Шандрук: Лавриненко постоянно сравнивали с Виртом

Фото: НК "Верес"

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Недавно на тренерском мостике "Вереса" снова произошли изменения. Наблюдательный совет клуба принял решение расторгнуть контракт с Сергеем Лавриненко после полугода работы.

Новым главным тренером назначили Олега Шандрука - наставника молодежки "Вереса". Почему результаты ривненчан так и не улучшились при Лавриненко, попытался поразмышлять новый менеджер первой команды.

Ему было очень сложно работать после, без преувеличения, легендарного тренера в истории "Вереса" Юрия Вирта, которого болельщики очень любили. Тем не менее, именно под его руководством "Верес" пробился в УПЛ, затем спас от вылета. Поэтому каждое решение Лавриненко болельщики сравнивали с тем, как раньше поступал в похожей ситуации Вирт. Поверьте, такое психологическое давление выдержать было нелегко, особенно, если учесть, что практически со старта "Верес" оказался среди аутсайдеров.

С моей стороны было бы некорректно комментировать, почему под руководством Лавриненко "Верес" чаще разочаровывал, хотя в селекционной работе ему шли навстречу. Возможно, хуже ожидаемого сыграли те футболисты, которых он приглашал, все же, что-то конкретнее по этому поводу можно было сказать, когда владеть информацией изнутри коллектива. Я считаю, что Лавриненко - грамотный тренер и он очень хотел, чтобы "Верес" только побеждал.

"Верес" завершил год на предпоследнем, 15-м месте в УПЛ. До безопасной зоны - всего 3 очка, поэтому шансы исправить ситуацию во второй части сезона, конечно, есть. Восстановление УПЛ запланировано на конец февраля.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Виктор Иванчук
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