Новый тренер Вереса Шандрук: Лавриненко постоянно сравнивали с Виртом

Недавно на тренерском мостике "Вереса" снова произошли изменения. Наблюдательный совет клуба принял решение расторгнуть контракт с Сергеем Лавриненко после полугода работы.

Новым главным тренером назначили Олега Шандрука - наставника молодежки "Вереса". Почему результаты ривненчан так и не улучшились при Лавриненко, попытался поразмышлять новый менеджер первой команды.

Ему было очень сложно работать после, без преувеличения, легендарного тренера в истории "Вереса" Юрия Вирта, которого болельщики очень любили. Тем не менее, именно под его руководством "Верес" пробился в УПЛ, затем спас от вылета. Поэтому каждое решение Лавриненко болельщики сравнивали с тем, как раньше поступал в похожей ситуации Вирт. Поверьте, такое психологическое давление выдержать было нелегко, особенно, если учесть, что практически со старта "Верес" оказался среди аутсайдеров.

С моей стороны было бы некорректно комментировать, почему под руководством Лавриненко "Верес" чаще разочаровывал, хотя в селекционной работе ему шли навстречу. Возможно, хуже ожидаемого сыграли те футболисты, которых он приглашал, все же, что-то конкретнее по этому поводу можно было сказать, когда владеть информацией изнутри коллектива. Я считаю, что Лавриненко - грамотный тренер и он очень хотел, чтобы "Верес" только побеждал.