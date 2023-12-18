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Цыганык: Шахтер делал официальное предложение по Пихаленку, Днепр-1 просто рассмеялся от предложенной суммы
Дело было летом
scdnipro1.com.ua
Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык рассказал о том, что летом прошлого года "Шахтер" делал предложение по хавбеку и лидеру "
"Летом прошлого года (вероятно, все-таки этого, 2023-го, - прим.), после того, как "Днепр-1" вылетел из еврокубков, "Шахтер" делал официальное предложение по Пихаленку.
"Днепр-1" просто рассмеялся от той суммы, которую предложил "Шахтер" и дальше разговор просто не пошел.
"Шахтер" хочет дорого продавать и дешево покупать. Даже тех игроков, которые являются лидерами УПЛ", - сказал Цыганык.
Напомним, что именно из "Шахтера" Пихаленок перешел в "Днепр-1" в октябре 2020 года. Сначала на правах аренды, после чего днепровский клуб выкупил контракт игрока.
В этом сезоне хавбек сыграл за "Днепр-1" 23 матча, в которых забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.
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