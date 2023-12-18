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Ольга Ракицкая: Сейчас основная помощь от Ярослава идет на ВСУ. Не буду называть цифры, но это очень много
Жена Ярослава Ракицкого Ольга рассказала о донатах мужа
shakhtar.com
Жена защитника "
‒ Как в семье воспринимали критику Ярослава в предыдущие годы?
– Да, это правда, что критики было много. С одной стороны, уже иммунитет определенный выработался, а с другой – неприятно, когда идет пустая и необоснованная критика. Не могу сказать, что нас это не трогает, но мы научились с этим жить. Тем более, основные упреки – абсолютно безосновательны. Кто близко знает Ярослава, тот всегда нам говорил: "Ох, как же все это, о чем говорят, отличается от того, что есть на самом деле!" Просто Ярослав – он такой, что не любит даром говорить, не считает нужным на все отвечать.
Я от себя скажу, что Ярослав – это человек с большим сердцем. Близкие люди знают, сколько он сделал для людей еще до войны, и сколько помогал и детдомам, и многодетным семьям, и помогал спасать жизнь людям. А сейчас основная помощь идет на ВСУ. Я не буду называть конкретные цифры, но это очень много. Ярослав никогда не афиширует благотворительность и об этом не говорит. Это для него как само по себе. Но как только он состоялся как футболист, всегда помогал и помогает людям.
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