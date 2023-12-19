Судаков, Пихаленок и другие: семь игроков УПЛ, которым нужно уйти в это межсезонье

Десять-пятнадцать лет назад отъезд украинского игрока за границу был незаурядным событием. Украинская Премьер-лига, поддерживаемая деньгами олигархов, создала пузырь, за пределы которого не особо хотелось выбираться. Война, в том числе полномасштабная, и появление нового поколения стимулировали смотреть в сторону Европы – как итог, немалое количество исполнителей разъехалось по иностранным чемпионатам.

И эта тенденция не станет на паузу – сегодня информационное поле наполнено различными именами, рассматриваемыми в категории на "выход". Мы решили разобраться, кому из наших футболистов действительно пора сделать шаг вперед прямо сейчас – они либо достигли своего пика, либо показали, что достойны шанса.

Богдан Слюбик ("Рух")

Возраст : 19 лет

Цена по версии Transfermarkt : 700 тыс. евро

"Рух" надеется зацепиться за как можно более высокие позиции УПЛ, впрочем, как ни странно, это не главная цель винниковцев. Проект крутится вокруг молодежи – это было понятно в прошлом году, когда делалась ставка на продвижение в Юношеской лиге УЕФА, это же мы видим и теперь.

Виталий Пономарев набил руку на U-19, а сейчас радует со своими подопечными на высшем уровне. Богдан Слюбик является одним из таких – центральный защитник здорово себя зарекомендовал не только в фазе обороны, но и доказал, что способен при необходимости отработать впереди.

Разве это не так? Слюбик спас от поражения во встрече с ковалевским "Колосом" (1:1), также отметился шикарным мячом против "Шахтера" – убеждены, вы все видели "пушку", которая залетела в ворота Дмитрия Ризныка.

в том возрасте, когда из него можно слепить все, что угодно. Если верить слухам, то есть желающие – например, римский "Лацио". Стороны далеки до конкретных договоренностей, однако, как вы знаете, дыма без огня не бывает.

Илья Квасница ("Рух")

Возраст : 20 лет

Цена по версии Transfermarkt : 1,2 млн. евро

Еще один представитель "Руха", который стал открытием текущего сезона. Илья нравится интеллектом, быстрый, классно взаимодействует с партнерами и ориентируется в пространстве – благодаря скиллам вингер принял участие в 19-ти поединках, в течение которых забил 6 голов и отдал 5 результативных передач.

Что тут говорить, если нападающий принес победу над "Полесьем" (1:0), присоединился к разгрому "Ворсклы" (4:1) и "Вереса" (5:2), был активным в победных матчах с "Кривбассом" (3:1) и "Черноморцем" (3:2).

не всегда хватает выдержки и стабильности, но все прощается, когда видишь вот такой прогресс подрастающего поколения. Замечательно, что за этим наблюдают и за рубежом – были инсайды относительно "Жироны". Это не сложно допустить, поскольку каталонцы угадали с приобретениями Цыганкова, Довбика, плюс, пригласили Дмитрия Мельниченко – полузащитника заметили в Первой лиге, где он защищал цвета "Нивы" из Бузовой.

Александр Пихаленок ("Днепр-1")

Возраст : 26 лет

Цена по версии Transfermarkt : 5 млн. евро

После продажи Артема Довбика Александр Пихаленок наделен статусом главной звезды. Это по делу и подтверждено статистикой – по состоянию на данный момент центрхав оформил 4+5.

Пихаленок зависим от общего состояния команды, и замечательно, что Юрий Максимов поспособствовал возвращению исполнителя на приличную ступень развития. Вместе с Алексеем Гуцуляком – это самое светлое пятно "черно-желтых".

Периодически Александра на бумаге продавали в Италию и Испанию (мол, есть заинтересованность "Жироны"). Есть ощущение, что "Днепр-1" не против получить выгоду и устроить трансфер – учитывая события, связанные с Игорем Коломойским, клубу нужно финансирование.

Отечественные СМИ указывали на "Полесье", однако мы убеждены, что Пихаленок не должен "вариться" в нашей среде и "созрел", чтобы испытать себя в более престижной лиге. А когда еще, если не сейчас?

Николай Шапаренко ("Динамо")

Возраст : 25 лет

Цена по версии Transfermarkt : 6 млн. евро

Примера и Бундеслига – вот куда в свое время отправляли Николая Шапаренко. Сегодня речь практически не идет о трансфере – полузащитник только-только отошел от травмы и потихоньку набирает кондиции.

Тем не менее, мы не видим веской причины, почему Николай должен задерживаться в УПЛ. В его отсутствие клуб бросил в бой Владимира Шепелева, и тот сформировал неплохую связку с Бражко и Буяльским – как следствие, "бело-синие" удачно перестраховались и остались на плаву.

крайне необходима смена обстановки, это сто процентов. И хорошо, что существует точный пример Виктора Цыганкова – вингер также частенько ломался, над ним откровенно посмеивались, зато какая же потом произошла реинкарнация.

"Динамо" перестало витать в облаках и, как раньше, не надеется, что за игроками придут толстосумы и охотно выложат на стол несколько десятков миллионов евро. "Жирона", "Борнмут", "Эвертон" – прекрасные коллективы в нынешних условиях.

Да и есть основания полагать, что киевляне переживают финансовые проблемы – об этом утверждали и журналисты, и Мирча Луческу, когда находился на тренерском мостике. Сидорчук и Гармаш ушли не так – вполне вероятно, что "Динамо" и дальше будет разгружать зарплатную ведомость и обратит внимание на кандидатуру Шапаренко, который провел на поле не слишком много.

Николай Матвиенко ("Шахтер")

Возраст : 27 лет

Цена по версии Transfermarkt : 20 млн. евро

Николай Матвиенко не молодеет, но все еще является привлекательным кусочком на трансферном столе. Летом центрбека по привычке "сватали" в "Брайтон", однако дальше слухов дело не пошло.

Готовы предположить, что "Шахтер" до сих пор поддерживает контакт с Роберто Де Дзерби, и инсайды, посвященные защитнику, хотя бы частично правдивы. Собственно, именно поэтому очень хочется верить в реальность переезда в АПЛ – Матвиенко знает тонкости работы с бывшим тренером и вряд ли бы растерялся на новом месте.

В то же время надо отметить, что Николай находится в неплохой форме. В сентябре-октябре парня беспокоило ахиллово сухожилие, однако это не перечеркнуло первую половину сезона. По крайней мере, ничто не отберет мячи, забитые "Металлисту 1925", "Вересу", "Минаю" и "Антверпену".

В мае защитнику исполнится 28, он давно коснулся потолка, который может предложить УПЛ, сам чемпионат регрессирует семимильными шагами. Уже сейчас очевидно, что "горнякам" не нужно много ресурсов, чтобы высоко котироваться в Украине (иначе бы не появились Чигринский и Ракицкий), поэтому было бы правильнее воспользоваться выгодой, которую Матвиенко принесет в денежном эквиваленте.

Георгий Судаков ("Шахтер")

Возраст : 21 год

Цена по версии Transfermarkt : 18 млн. евро

Кажется, что в перспективе повторится история, похожая на кейс Михаила Мудрика. Согласитесь, когда о Георгии Судакове пишет Фабрицио Романо, а в воздухе витает интерес со стороны туринского "Ювентуса", то возникают хорошо знакомые флешбеки.

О полузащитнике дончан говорят чуть ли не из каждого утюга – оно и неудивительно, ведь юноша демонстрирует очень зрелый футбол, не боится ответственности, уже является лидером команды и одним из ведущих членов сборной Украины.

Бесспорно, время от времени Судаков допускает ошибки (как было с "Порту" и Италией), но они не должны отпугивать потенциальных покупателей. Понятно, что в более конкурентной среде универсал может раскрыться под новым углом – убеждены, что туринцы, которым бы не помешала глубина в средней линии, предоставили бы соответствующие условия для развития. Да и какой смысл Георгию себя тормозить?

Тарас Степаненко ("Шахтер")

Возраст : 34 года

Цена по версии Transfermarkt : 3 млн. евро

Тарас Степаненко является признанной легендой "оранжево-черных", и ничто не указывало на то, что он хотя бы допускает уход. Однако хавбек сам заговорил о собственном будущем, чем создал почву для размышлений.

"У меня контракт до лета. Если честно, у меня такое впервые в жизни, когда шесть месяцев остается до конца контракта. Всегда было по пять лет, потом два. Если честно, по этому поводу очень много размышляю, переживаю. Потому что есть силы играть, продолжать карьеру. Буду зимой смотреть, как оно будет, какие будут варианты продолжения карьеры. Если честно, хочу быть застрахованным, потому что до лета еще надо дожить, а футбол такая игра, где можно получить травму и все что угодно. И когда у тебя шесть месяцев до конца контракта, а тебе 34 года – все смотрят на возраст, несмотря на то, что играешь все матчи в "Шахтере", сборной в принципе на нормальном уровне. Поэтому задумываюсь над этим, общаюсь с людьми. Будем смотреть, что будет зимой".

Учитывая, что у Тараса есть трое несовершеннолетних детей, он спокойно отправится в поисках нового вызова. Сразу напрашиваются аналогии с Сергеем Кривцовым, который не побоялся выйти из зоны комфорта и попробовать себя в MLS. Может и Степаненко вскоре появится в каком-то интересном чемпионате и будет позировать рядом со звездой мирового масштаба? Посмотрим.

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