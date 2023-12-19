Чурко: Когда пришел Лалатович, он не знал футболистов Зари и кто на какой позиции играет

Вячеслав Чурко подвел итоги первой части сезона его "Зари".

- Когда пришел Лалатович, он не знал футболистов "Зари" и кто на какой позиции играет. То есть он даже не готовился к работе. Это не профессиональный подход.

-При Патрике мы пробегали за матч суммарно 106 километров минимум. С Лалатовичем – 98 с "Ворсклой", 99 с "Рухом" в первых турах. То есть 8 или 9 километров мы не добегали до своего минимума, который дал нам третье место УПЛ. Если каждый футболист не добегает за игру по 700-800 метров, результата не будет.

- Кривенцов ситуацию не исправил?

- Получается, что не исправил.

- Потом команду возглавил Юрий Коваль.

- Он начал с того, что мы – "Заря". "Заря", которой всегда было нелегко. Но он отметил, что "Заря" всегда преодолевала все трудности. И сейчас ничего не должно измениться. Он начал делать акцент на коллектив, команду и то, что мы должны бороться друг за друга. Его методы работы похожи для меня с работой под руководством Патрика, это воспроизведение лучших элементов. К тому же, он начал прилично грузить физически. Особенно для тех, кто играл немного, вроде меня, это было очень нужно.

- Это сказалось на результатах...

- Если посмотреть на содержание игры с "Кривбассом" и "Рухом", мы поняли, что не хуже этих команд, хотя между нами большая разница в турнирной таблице. Теперь есть полгода, чтобы доказать всем, что также должны быть вверху.

- Какой из матчей этого сезона УПЛ команда может занести себе в актив?

- Второй тайм с "Кривбассом". Неплохая игра с "Рухом". Победа над "Брейдабликом" в ЛК также достойна внимания. Самое главное, что мы вообще играем, большая благодарность за это ВСУ! Наша команда мечтает однажды вернуться в родной Луганск и сыграть перед родными болельщиками, мы очень соскучились друг за другом.