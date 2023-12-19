Основной защитник Зари восстановился после травмы плеча

Основной защитник " Зари " Роман Вантух, восстановился после травмы, которые помешали ему сыграть в последних матчах осенней части сезона.

Сам игрок так прокомментировал состояние своего здоровья:

"После повреждения плечевого сустава полностью восстановился. Сейчас сосредоточился на тренировках в зале, чтобы подтянуть физические кондиции. Соскучился по футболу и с нетерпением жду середины января следующего года, когда присоединюсь к "Заре" для подготовки к весенней части чемпионата УПЛ", - сказал Вантух.

Напомним, что в текущем сезоне защитник провел за "Зарю" 15 матчей во всех турнирах, в которых отдал 2 ассиста.