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Основной защитник Зари восстановился после травмы плеча
Роман Вантух после отпуска присоединится к команде
Фото: Google
Основной защитник "
Сам игрок так прокомментировал состояние своего здоровья:
"После повреждения плечевого сустава полностью восстановился. Сейчас сосредоточился на тренировках в зале, чтобы подтянуть физические кондиции. Соскучился по футболу и с нетерпением жду середины января следующего года, когда присоединюсь к "Заре" для подготовки к весенней части чемпионата УПЛ", - сказал Вантух.
Напомним, что в текущем сезоне защитник провел за "Зарю" 15 матчей во всех турнирах, в которых отдал 2 ассиста.
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