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Основной защитник Зари восстановился после травмы плеча

Премьер-лига
Обновлено

Роман Вантух после отпуска присоединится к команде

Основной защитник Зари восстановился после травмы плеча

Фото: Google

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Основной защитник "Зари" Роман Вантух, восстановился после травмы, которые помешали ему сыграть в последних матчах осенней части сезона.

Сам игрок так прокомментировал состояние своего здоровья:

"После повреждения плечевого сустава полностью восстановился. Сейчас сосредоточился на тренировках в зале, чтобы подтянуть физические кондиции. Соскучился по футболу и с нетерпением жду середины января следующего года, когда присоединюсь к "Заре" для подготовки к весенней части чемпионата УПЛ", - сказал Вантух.

Напомним, что в текущем сезоне защитник провел за "Зарю" 15 матчей во всех турнирах, в которых отдал 2 ассиста.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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