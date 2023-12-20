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Источник: Днепр-1 получил трансферный бан от ФИФА
Один из лидеров УПЛ имеет задолженности перед рядом игроков
Фото пресслужби СК "Дніпро-1"
Об этом информирует ТаТоТаке. Одним из тех, кто имеет финансовые претензии к "Днепру-1" остается экс-наставник клуба Игор Йовичевич.
Как добавляет источник, в клубе относятся к этой ситуации максимально философски и уже работают над снятием бана. Также принято принципиальное решение погасить задолженность.
"Днепр-1" надеется на снятие трансферного бана еще до Нового года.
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