Источник: Днепр-1 получил трансферный бан от ФИФА

"Днепр-1" получил трансферный бан от ФИФА за определенные задолженности перед рядом игроков.

Об этом информирует ТаТоТаке. Одним из тех, кто имеет финансовые претензии к "Днепру-1" остается экс-наставник клуба Игор Йовичевич.

Как добавляет источник, в клубе относятся к этой ситуации максимально философски и уже работают над снятием бана. Также принято принципиальное решение погасить задолженность.

"Днепр-1" надеется на снятие трансферного бана еще до Нового года.