  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Источник: Днепр-1 получил трансферный бан от ФИФА
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Источник: Днепр-1 получил трансферный бан от ФИФА

Премьер-лига

Один из лидеров УПЛ имеет задолженности перед рядом игроков

Источник: Днепр-1 получил трансферный бан от ФИФА

Фото пресслужби СК "Дніпро-1"

Новина українською

"Днепр-1" получил трансферный бан от ФИФА за определенные задолженности перед рядом игроков.

Об этом информирует ТаТоТаке. Одним из тех, кто имеет финансовые претензии к "Днепру-1" остается экс-наставник клуба Игор Йовичевич.

Как добавляет источник, в клубе относятся к этой ситуации максимально философски и уже работают над снятием бана. Также принято принципиальное решение погасить задолженность.

"Днепр-1" надеется на снятие трансферного бана еще до Нового года.

По теме
yellow-arrow
Директор Днепра-1: О бане беспокоиться не стоит. Йовичевич? Он бросил нас, пусть теперь судится
yellow-arrow
Определился один из соперников Шахтера на сборе в Турции
yellow-arrow
Спортдир Вереса: Хотим усилить позиции опорника, нападающего, вингера и левого защитника
Игор Йовичевич УПЛ СК Днепр-1
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: UA-Футбол
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости