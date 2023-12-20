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Директор Днепра-1: Ребров не ставит Пихаленка в состав сборной Украины, он не клиент Шаблия
Клаусула лидера Днепра-1 составляет шесть миллионов евро
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Коммерческий директор
"У Пихаленка клаусула 6 миллионов. Если кто-то захочет купить его за такие деньги, то мы не будем против. Нет – отходите, пожалуйста, в сторону. Торговаться не нужно, просто заплатите клаусулу. "Полесье"? Пожалуйста, покупайте, кто хочет, но такие деньги никто не даст из украинских клубов".
"Шахтер" получил 70+30 за Мудрика? Они его раскручивали. "Шахтер" умеет делать этот бизнес, а мы нет. "Днепру-1" надо было пробиться на групповой этап еврокубков и там засвечивать Пихаленка. Он там должен был проявить себя, как Мудрик в Лиге чемпионов и за сборную. А Ребров не ставит Пихаленка в состав сборной Украины. О чем тогда можно говорить? У Реброва там свои цели, он с Шаблием работает, а Пихаленок не клиент Шаблия", – сказал Фридман.
Александр Пихаленок в 2023 году принял участие в трех матчах сборной Украины, сыграв совокупно 25 минут.
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