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Директор Днепра-1: Ребров не ставит Пихаленка в состав сборной Украины, он не клиент Шаблия

Премьер-лига

Клаусула лидера Днепра-1 составляет шесть миллионов евро

Директор Днепра-1: Ребров не ставит Пихаленка в состав сборной Украины, он не клиент Шаблия

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Коммерческий директор "Днепра-1" Вячеслав Фридман рассказал, сколько будет стоить клубам Александр Пихаленок, и почему на одного из лидеров команды трудно "накрутить" высокую цену.

"У Пихаленка клаусула 6 миллионов. Если кто-то захочет купить его за такие деньги, то мы не будем против. Нет – отходите, пожалуйста, в сторону. Торговаться не нужно, просто заплатите клаусулу. "Полесье"? Пожалуйста, покупайте, кто хочет, но такие деньги никто не даст из украинских клубов".

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"Шахтер" получил 70+30 за Мудрика? Они его раскручивали. "Шахтер" умеет делать этот бизнес, а мы нет. "Днепру-1" надо было пробиться на групповой этап еврокубков и там засвечивать Пихаленка. Он там должен был проявить себя, как Мудрик в Лиге чемпионов и за сборную. А Ребров не ставит Пихаленка в состав сборной Украины. О чем тогда можно говорить? У Реброва там свои цели, он с Шаблием работает, а Пихаленок не клиент Шаблия", – сказал Фридман.

Александр Пихаленок в 2023 году принял участие в трех матчах сборной Украины, сыграв совокупно 25 минут.

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трансферы УПЛ Александр Пихаленок СК Днепр-1
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Источник:
sport-express.ua
Опубликовал: UA-Футбол
Комментарии
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Romerik (YNWA)
20.12.2023 в 16:10
На місті Реброва, я б з принципу не викликав більше піхалбонка в збірну. Щоб менше п*злякав язиком додік-недодиректор. Та й по чесному він і так не конкурент, коли будуть здорові Маліна, Судаков, Зіна, Шапаренко
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Комментарии 3
Romerik (YNWA)
20.12.2023 в 16:10
На місті Реброва, я б з принципу не викликав більше піхалбонка в збірну. Щоб менше п*злякав язиком додік-недодиректор. Та й по чесному він і так не конкурент, коли будуть здорові Маліна, Судаков, Зіна, Шапаренко
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Моуринью (Днепропетровск)
20.12.2023 в 15:28
Тогда єто сборная не Реброва а Шаблия
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Джим Слэйд (Харьков)
20.12.2023 в 15:12
А, так вот почему. А я-то думал, потому что он слабее Зинченко и Судакова. И Малиновского, и Шапаренко, когда те в форме.
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