Президент Полесья: Что поделать, если Днепр-1 не продает Пихаленка? Ценника нет, не существует

Президент житомирского " Полесья " Геннадий Буткевич высказался о возможных трансферах клуба.

– Многие говорят об интересе "Полесья" к тем или иным футболистам – Гуцуляк и Пихаленок из "Днепра-1", Шепелев из "Динамо", Твердохлеб из "Миная". Готовы сейчас конкретизировать по именам?

– В этом нет никакого смысла. Потому что клуб может вести многих игроков, но не дойти до предложения. Кто-то становится не нужен, потому что другой игрок на его позицию был подписан. Другой просто не продается. За Пихаленка я не скрываю – нам, и мне, и Юрию Николаевичу Калитвинцеву, нравится его игровое мышление, стиль, видение поля. Но что ты поделаешь, если "Днепр-1" не продает его? Ценника нет, не существует. А в очереди за игроком мы стоять не будем – не продается, так переходим к другим кандидатурам.

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– Такие есть?

– Каждый день тренерский штаб во главе с Юрием Калитвинцевым рассматривает потенциальное усиление. У нас хорошие специалисты, поэтому проблема не с тем, чтобы найти усиление. Вопрос в том, чтобы совпало и желание продавца продать, и желание игрока выступать именно за "Полесье", и наши возможности.

– Думаю, вы и без меня знаете, сколько соперников сетуют: "Полесье" разогрело рынок! Те, кто стоил 100 000, теперь стоят 300 000. Соглашавшиеся на 10 тысяч в месяц теперь хотят 30 тысяч". Что им ответите?

– Зачем отвечать? Работайте, зарабатывайте и вкладывайте в спорт. Никто никому не мешает. Оттого, что мы повышаем конкуренцию на трансферном рынке и даем футболистам достойные условия, никто не в проигріше. А если человек – качественный специалист в своем деле и хочет заработать честным трудом, это хорошо, и он имеет на это право.